MacBook Pro 16 pouces : une nouvelle option à 1 000 € pour avoir l’AMD Radeon Pro 5600M

Crédit : Apple

Ces derniers temps, Apple a pris l’habitude de mettre à jour les options de personnalisation de ses ordinateurs sans prévenir quiconque. Il y a seulement quelques jours, le prix de l’option 16 Go de RAM du MacBook Pro de 13 pouces a mystérieusement doublé. C’était d’ailleurs une mauvaise surprise pour ceux qui avaient prévu de commander l’appareil avec cette option. La firme de Cupertino a de nouveau frappé, mais c’est une bonne nouvelle cette fois-ci. Le MacBook Pro accueille une nouvelle option pour le transformer en monstre de puissance.

Apple : vers l’abandon des processeurs Intel dans les Mac et MacBook

L’AMD Radeon Pro 5600M est 75 % plus performante que la 5500M

Depuis sa sortie en novembre 2019, le MacBook Pro 16 pouces à 2 699 € est livré avec l’AMD Radeon Pro 5300M. Il a deux options graphiques : l’AMD Radeon Pro 5500M avec 4 Go de mémoire GDDR6 à 125 € et l’AMD Radeon Pro 5500M avec 8 Go de mémoire GGDR6 à 250 €. Quant à lui, le modèle haut de gamme à 3 199 € intègre déjà l’AMD Radeon Pro 5500M avec 4 Go de mémoire. Il n’a donc qu’une option pour augmenter la puissance graphique.

Une troisième option graphique est maintenant disponible pour les MacBook Pro de 16 pouces. Il s’agit de la puissante puce graphique AMD Radeon Pro 5600M avec 8 Go de mémoire HBM2. Elle est bien plus performante que la 5500M et ses 24 unités de calcul puisqu’elle en intègre 40. Par conséquent, Apple affirme qu’elle offre un gain de performance de 75 %.

L’AMD Radeon Pro 5600M à 1 000€ / Apple

De plus, le GPU d’AMD est gravé en 7 nm. Il est spécialement conçu pour les utilisations intensives de montage vidéo et de développement d’applications et de jeux vidéo. L’AMD Radeon Pro 5600M coûte 1 000 € sur le MacBook Pro de 16 pouces standard. Il faut débourser 875 € pour l’avoir sur le MacBook Pro pré-équipé de la 5500M. Enfin, en poussant toutes les spécifications techniques au maximum, le MacBook Pro de 16 pouces atteint maintenant la somme de 8 079 €.

Apple serait en train de développer un iPhone pliant

Source : ArsTechnica