Marvel introduirait une membre des X-Men dans le film Ant-Man 3

Depuis que Marvel a annoncé que les X-Men feront bientôt leur entrée dans le MCU, les fans se demandent toujours quand et comment les mutants seront introduits. Mais une récente fuite pourrait bien avoir révélé ce secret. Le site spécialisé Murphy’s Universe a découvert que Marvel Studios recherchait actuellement une jeune actrice entre 9 et 12 ans pour le film Ant-Man 3. La description du rôle laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un mutant.

Scott Lang sera-t-il rejoint par une jeune mutant dans Ant-Man 3 ? – Crédit : Marvel Entertainment

L’annonce précise que la petite fille doit avoir des talents de chanteuse et de danseuse. Le site explique qu’il est peu probable que ce rôle soit celui d’une jeune Cassie Lang, la fille de Scott. L’actrice Abby Ryder Fortson, qui a incarné la fillette dans Ant-man et Ant-man 2 a en effet 13 ans seulement. Elle est donc toujours assez jeune pour interpréter la version enfant de Cassie.

Une mutante chanteuse et danseuse dans Ant-Man 3

Puisqu’il s’agirait d’un nouveau rôle, une rapide recherche dans les comics Marvel permet d’en déduire un possible personnage qui correspondrait à cette description. Le site Inverse.com évoque le nom de Dazzler, une jeune mutante chanteuse dont le pouvoir est de transformer le son en lumière. Elle est aussi danseuse, actrice et musicienne. L’offre de casting de Marvel correspond donc en tous points à ce personnage.

Dazzler dans le comics X-Force #9 – Crédit : Marvel Comics

Dans les comics, Dazzler rejoint l’équipe des X-Men. La jeune mutante a fait une très courte apparition dans la franchise chez la Fox, dans le déjà oublié X-Men : Dark Phoenix. Marvel n’aurait donc pas à expliquer beaucoup de choses sur sa soudaine entrée dans le MCU et sur le changement d’actrice. Cela permettrait donc au studio d’introduire les mutants en douceur, avant de sortir un film entièrement dédié aux X-MEN. Marvel travaillerait en effet sur un reboot intitulé Les Mutants. Une série sur les origines de Wolverine serait également prévue pour Disney+.

Le film Ant-Man and The Wasp: Quantumania sortira avant ces deux projets, le 17 février 2022. Il introduira un nouveau grand vilain dans le MCU, Kang le Conquérant. Et peut-être la toute première mutante du MCU…

Source : BGR