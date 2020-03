Marvel : tous les films et séries de la phase 4 du MCU repoussés à cause de Covid-19

Crédits : Marvel

Black Widow devait sortir au cinéma dans 5 semaines. Ce ne sera pas le cas à cause de la pandémie Covid-19 qui ferme les salles et oblige les gens à rester chez eux. C’est aussi un problème pour les séries dont les tournages sont rendus impossibles.

Nous vous avions annoncé le report probable de Black Widow au cinéma il y a une semaine. Disney a depuis confirmé que la sortie du film était repoussée à une date ultérieure encore non définie. Si la situation perdurait, il se pourrait même que le studio considère une arrivée directement sur Disney+, dont les débuts en France viennent d’être repoussés. Il est encore trop tôt pour envisager cette solution, surtout que ses recettes en salles sont estimées entre 600 millions et un milliard de dollars, bien supérieures donc à ce que génèrerait une diffusion sur Disney+.

Black Widow n’est pas le seul film de la Phase 4 du MCU à être affecté par la pandémie. Charles Murphy de MurphyMultiverse avait publié un article dans lequel il rapportait avoir été informé d’un email reçu par les employés de Marvel annonçant que les équipes de The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki seraient dissoutes au 3 avril, la suspension de tournage de 4 semaines n’était plus réaliste et que le tournage de Shang-Chi était aussi mis à l’arrêt indéfiniment. Il a depuis retiré son article après qu’un autre employé ait contesté ce report « indéfini », maintenant toutefois la véracité des propos de sa source initiale.

Il est certain que les tournages ne pourront pas reprendre le 3 avril. Il est aussi très probable maintenant que Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings ne soit pas prêt à temps pour sa sortie prévue dans 11 mois, d’autant plus qu’il est envisagé comme un Matrix version Marvel avec des effets spéciaux qui nécessitent énormément de temps. Toute la timeline du MCU se retrouve donc repoussée voire compromise, les films et séries étant plus ou moins liés les uns aux autres. Pour rappel, voici les dates de sorties telles qu’elles sont ou étaient prévues :

Black Widow : 29 avril 2020 au cinéma (officiellement repoussée)

: 29 avril 2020 au cinéma (officiellement repoussée) The Falcon and the Winter Soldier : août 2020 sur Disney+

: août 2020 sur Disney+ The Eternals : 4 novembre 2020 au cinéma

: 4 novembre 2020 au cinéma WandaVision : décembre 2020 sur Disney+

: décembre 2020 sur Disney+ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 10 février 2021 au cinéma

: 10 février 2021 au cinéma Doctor Strange in the Multiverse of Madness : 5 mai 2021 au cinéma

: 5 mai 2021 au cinéma Thor : Love and Thunder : 3 novembre 2021 au cinéma

: 3 novembre 2021 au cinéma Loki : 2021 sur Disney+

