Marvel : une nouvelle équipe sera introduite dans les prochains Gardiens de la Galaxie

Dans une session de questions-réponses avec des fans, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3, a révélé que les personnages principaux du film seraient sûrement bientôt remplacés. Il confirme au passage que la franchise a encore un avenir dans le MCU.

Crédit : Marvel Studios

Un fan a en effet demandé à James Gunn si Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 serait le dernier opus de la saga. Et voici la réponse du réalisateur : « C’est probablement mon dernier, et probablement le dernier avec l’équipe actuelle. Mais on ne sait jamais ! ». Gunn confirme qu’il ne réalisera pas les prochains, sous-entendant donc qu’il y aurait certainement encore une suite à sa trilogie. Mais le vol. 4 se fera visiblement sans Quill et sa bande.

Encore des nouveaux personnages de la phase 5 du MCU

Les Gardiens de la Galaxie 3 apportera donc sans doute une conclusion aux aventures de Star Lord, Groot, Nebula, Gamora, Drax, Mantis et Rocket. Ce dernier devrait d’ailleurs être au centre du film, qui reviendra notamment sur la passé du raton laveur. Il faudra donc faire ses adieux à cette équipe, qui sera remplacée dans les prochains opus de la franchise. Bien qu’aucune de ces informations ne soit officielle, plusieurs noms de personnages Marvel sont déjà évoqués sur la toile. Les Gardiens de la Galaxie vol.4 pourrait ainsi introduire Moondragon, Adam Warlock et Phyla-Vell.

On sait que la phase 4 du MCU sera l’occasion pour Marvel de conclure plusieurs arcs narratifs et de préparer l’arrivée de nouveaux personnages qui seront développés dans la phase 5. Thor passera notamment le relais à Jane Foster dans Love & Thunder, et pourrait être remplacé par Hercule au sein des Avengers. Sur le petit écran, Captain America laissera sa place à Sam Wilson dans la série Disney+ Le Faucon et le Soldat d’Hiver. Les Marvel Studios ont cependant encore beaucoup de temps pour trouver la relève de Star-Lord and et ses amis. Les Gardiens de la Galaxie vol.3 n’a en effet toujours pas de date de sortie. Avant la crise pandémique, le film devait arriver dans les salles obscures en 2022.

Source : We got this covered