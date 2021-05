NASA : enfilez vos lunettes 3D pour regarder Ingenuity voler sur Mars comme si vous y étiez

La NASA a partagé une vidéo 3D du troisième vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars. Vous pouvez le voir décoller, voler et atterrir comme si vous vous teniez également sur la surface martienne en enfilant une paire de lunettes 3D.

Avez-vous toujours vos anciennes paires de lunettes 3D sous la main ? C’est l’occasion idéale de les ressortir le temps d’une vidéo de moins d’une minute.

L’hélicoptère Ingenuity sur Mars – Crédits : NASA / JPL-Caltech / ASU

La NASA a effectivement partagé sur YouTube une vidéo du troisième vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars qui dépasse toutes les attentes de l’agence. Sa particularité ? Il s’agit d’une vidéo 3D que vous devez donc regarder avec des lunettes anaglyphes (rouge et cyan).

La NASA a préparé des lunettes 3D sur le thème de Mars pour l’occasion

Le troisième vol d’Ingenuity avait été capturé par le rover Perseverance qui se tenait à proximité. La vidéo a été prise par l’instrument Mastcam-Z du rover qui est équipé de deux caméras zoomables. D’ailleurs, ce troisième vol était historique puisque l’hélicoptère avait volé plus loin et plus vite que durant tous les tests effectués sur Terre avant son décollage en direction de la planète rouge.

Cette vidéo 3D est en fait composée de multiples images prises par le rover. Elles ont été assemblées afin de les visualiser sous forme d’anaglyphe. Vous n’avez pas de lunettes 3D à la maison ? Vous pouvez facilement les fabriquer en imprimant le modèle proposé par la NASA. Il est disponible au téléchargement sur ce lien et vous pouvez retrouver les consignes sur cette page. C’est donc une activité intéressante à réaliser avec les enfants à la maison. Comme l’a déclaré Justin Maki qui est spécialiste de l’imagerie au JPL, « réutiliser cette capacité [Mastcam-Z] sur une nouvelle mission en obtenant une vidéo 3D d’un hélicoptère volant au-dessus de la surface de Mars est tout simplement spectaculaire ».

En ce qui concerne l’hélicoptère Ingenuity de la NASA, il a réussi avec brio son cinquième vol sur la planète rouge. Il a atterri dans une nouvelle zone située à 129 mètres au sud du premier aérodrome. Sa mission n’est pas pour autant terminée. Il entame désormais la deuxième partie. Celle-ci consiste à tester les performances de l’hélicoptère et plus particulièrement ses capacités d’observation et de repérage de zones qui ne sont pas accessibles par les rovers habituels.

Source : SlashGear