Netflix : voici ce que High Score ne vous dit pas à propos du championnat du monde Nintendo de 1990

Cependant, le High Score omet quelques informations sur ce qu’il s’est réellement passé lors du championnat du monde Nintendo de 1990, notamment l’identité du vrai vainqueur.

Le documentaire se concentre sur Jeff Hansen, 10 ans, qui a remporté le championnat dans la catégorie « moins de 11 ans ». Néanmoins, Jeff Hansen n’est pas le véritable gagnant du tournoi.

En effet, en 1990, le championnat du monde Nintendo, dont la finale a eu lieu aux studios Universal d’Hollywood, était l’occasion pour les meilleurs joueurs de s’affronter sur des jeux vidéo tels que Super Mario Bros., Rad Racer et Tetris. Les participants étaient placés dans 3 catégories différentes : moins de 11 ans, 12-17 ans et plus de 18 ans.

High Score ne parle pas des cartouches de jeux qui ont été utilisées pendant le tournoi. Celles-ci étaient personnalisées en argent comme en or, et sont aujourd’hui extrêmement rares. Une d’entre-elles, en argent, a d’ailleurs été vendue 23 000 dollars. Une cartouche en or a, elle, été vendue en 2014 pour la somme de 100 000 dollars sur eBay. Il n’en existe actuellement que 26 dans le monde, mais personne ne sait si toutes les cartouches ont survécu. Les cartouches d’aujourd’hui, beaucoup plus petites, laissent un goût amer aux joueurs Nintendo.

Selon Hansen, les gagnants du championnat ont chacun reçu 10 000 dollars, une décapotable Geo Metro, un téléviseur avec grand écran et un voyage aux studios Universal d’Hollywood.

Qui a gagné la compétition ?

High Score ne parle pas de ce qu’il s’est passé après la victoire de Hansen. En effet, Hansen n’est que le gagnant de sa catégorie des moins de 11 ans. Les vainqueurs de chaque tranche d’âge se sont ensuite affrontés entre eux, et c’est bien Thor Aackerlund, des 12-17 ans, qui a remporté cette dernière victoire.

