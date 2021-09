New World, le nouveau MMORPG d’Amazon, est enfin disponible

New World, nouveau jeu en ligne massivement multijoueur développé par Amazon Game Studios, est enfin disponible après un retard d’un an et demi.

New World, le nouveau MMORPG d’Amazon (Crédits : Amazon Game Studios)

Après avoir repoussé quatre fois en un an et demi la sortie de son nouveau jeu de rôle massivement multijoueur, Amazon Game Studios vient enfin d’annoncer la sortie officielle de New World sur Twitter. Il s’agit d’un test crucial pour Amazon, qui se lance dans le jeu vidéo avec l’intention de dominer cet espace, comme elle l’a déjà fait dans bien d’autres secteurs. Sur le marché du streaming, son concurrent Netflix s’est également lancé dans le jeu vidéo, et développerait actuellement plusieurs jeux adaptés de ses séries à succès comme Eden Unearthed, un jeu en réalité virtuelle qui devrait sortir cette année sur Oculus.

⚠️no more alphas

⚠️no more betas

⚠️no more character wipes



⏰ it's time to make your mark on Aeternum PERMANENTLY!! — New World (@playnewworld) September 28, 2021

Lancement de New World : un test crucial pour Amazon, après l’échec retentissant de Crucible

Après l’échec retentissant de son dernier essai avec Crucible, un jeu free-to-play de tir à la troisième personne, il est peu de dire que les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Amazon. Si New World n’est pas au moins un succès commercial, difficile de dire si le géant de la distribution en ligne continuera d’investir de l’argent pour se faire une place dans un marché vidéoludique impitoyable. On se rappellera qu’Amazon a déjà abandonné cette année un autre projet de MMORPG basé sur l’univers du Seigneur des anneaux, après avoir pourtant peiné deux ans à le développer.

Dans New World, les joueurs incarneront un personnage sur une île surnaturelle nommé Aeternum. Ils devront rassembler des ressources et fabriquer des objets, comme dans d’autres jeux de survie. Ce monde virtuel sera truffé de merveilles étranges qui leur permettront de manier des armes spéciales et d’employer des forces surnaturelles contre leurs adversaires.

New World se joue sans abonnement, contrairement à d’autres MMORPG

Petite particularité de New World : le jeu de rôle ne comporte aucun système de classe, si bien que les joueurs sont libres de créer leur « build » de personnage comme ils le souhaitent. Ils devront cependant choisir l’une des trois factions disponibles : les Maraudeurs, des corsaires sans pitié, l’Ombre, une secte de magiciens noirs, et les Engagés, des champions divins animés par la foi et la justice. Faire la guerre en combat groupé, avec des dizaines de joueurs à vos côtés : c’est la promesse principale offerte par le jeu développé par Amazon.

New World est téléchargeable sur Steam et sur la marketplace d’Amazon. Le jeu est disponible en édition standard à 39,99 € et en édition Deluxe à 49,99 €. Cette dernière inclut le jeu, un artbook numérique ainsi qu’une collection d’objets bonus. Contrairement à d’autres MMORPG, ce coût est fixe et il n’y a pas besoin de payer un abonnement pour continuer à jouer. Les abonnés Amazon Prime peuvent obtenir gratuitement un « Pack Pirate » sur le thème des corsaires, et pourront accéder à 6 packs supplémentaires qui seront ajoutés progressivement.

Source : Engadget