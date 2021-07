Nintendo Switch (modèle OLED) : la console est disponible en précommande à 349,99 euros !

Nintendo a levé le voile hier sur sa nouvelle console Switch (modèle OLED), qui sortira officiellement le 8 octobre prochain. En attendant sa sortie, vous pouvez d’ores et déjà précommander votre console pour être sûr de l’obtenir dès le lancement.

Nintendo Switch (modèle OLED) – Crédit : Nintendo

La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) n’est pas très différente de la Nintendo Switch de 2019. En effet, Nintendo a officiellement annoncé qu’il n’y aurait pas de différences au niveau des performances sur cette génération, puisque la console utilise toujours le même processeur que la Switch 2019 et la même quantité de RAM. En effet, le Nintendo Switch (modèle OLED) hérite du vieux processeur Nvidia Tegra X1, qui rappelons-le, a été lancé en 2015. Il s’agit de la version modifiée de la Switch 2019, et non de celle de la Switch de 2017.

La nouvelle console utilise un écran OLED de 7 pouces, contre un écran LCD IPS de 6,2 pouces sur le modèle précédent. On retrouve également un large support à l’arrière pour l’utilisation de la console en mode nomade, un port Ethernet dans le dock, et de meilleurs haut-parleurs.

La Nintendo Switch (modèle OLED) a toujours les mêmes défauts que le modèle de 2019

Malheureusement pour les utilisateurs, la Nintendo Switch (modèle OLED) n’a pas corrigé les défauts de sa petite sœur. En effet, les Joy-Con seraient identiques, ce qui signifie qu’ils seront également sujets au célèbre problème de Joy-Con drift.

De plus, contrairement à la plupart des consoles en 2021, les casques Bluetooth ne sont toujours pas pris en charge sur ce modèle ! Il faudra donc passer par un adaptateur USB-C vers Bluetooth comme pour profiter de son casque Bluetooth sur la Switch.

La Nintendo Switch (modèle OLED) est clairement une déception pour certains, puisqu’elle peine à convaincre les fans de passer d’une Nintendo Switch classique au nouveau modèle. Cependant, la console est très intéressante pour ceux qui ne possèdent pas encore de console Nintendo, et il est déjà possible de la précommander.

La console est déjà disponible en précommande à 349,99 euros !

Annoncée à 349 dollars aux États-Unis, il semble que Nintendo ait opté pour une conversion directe entre les devises plutôt que d’augmenter légèrement le prix en France. La première génération était, elle, sortie à 299 dollars outre-Atlantique, contre 329 euros en France.

Micromania a été le premier à mettre en vente la Nintendo Switch (modèle OLED) à 369,99 euros, mais l’entreprise a clarifié sur Twitter qu’il s’agissait d’une erreur. Elle précise bien que le prix définitif sera de 349,99 euros. Malheureusement, l’entreprise a pour l’instant retiré la page de précommande pour corriger l’erreur de prix, mais elle devrait bientôt être de nouveau disponible sur son site Internet.

La Nintendo Switch (modèle OLED) devrait être sous peu disponible en précommande chez tous les revendeurs qui proposaient déjà la Nintendo Switch classique. Comme à chaque nouvelle génération de console, il faudra s’attendre à des ruptures de stock une fois que la console sera disponible pour tous, d’où l’intérêt de la précommander si vous désirez l’acheter.

Bonjour, le prix définitif sera de 349,99€, il y a actuellement une erreur de prix sur notre site.



Nous sommes désolés pour le désagrément. Nous travaillons sur une correction rapide. — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) July 7, 2021

Source : Micromania