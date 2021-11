Nintendo Switch : Twitch arrive enfin sur la console

Si votre rêve était de regarder le speedrun d’un Mario ou d’un Zelda directement sur votre console, Nintendo vient de le réaliser. En effet, Twitch, la plus grosse plateforme de streaming de jeu vidéo est maintenant compatible avec les Nintendo Switch, Switch Lite et la nouvelle Switch Oled sortie récemment et déjà en rupture de stock.

Nintendo ajoute Twitch à son catalogue. Crédit : Nintendo

L’application, simplifiée au maximum vous permet donc de suivre votre streamer préféré ou divers événements, Twitch s’étant bien diversifié ces dernières années : événements sportifs, émissions en tout genre, conférences ou encore événement caritatif comme le Z event qui a permis la récolte de plus de 10 millions d’euros de dons.

Application simplifiée et très limitée

Souhaitant une version simplifiée de l’application, Nintendo n’a pas fait dans la demi-mesure. Il est impossible de diffuser un stream, l’application ne permet que la lecture. L’interface se limite à un onglet d’accueil, une barre de recherche et… c’est à peu près tout.

Pour ce qui est de la gestion de votre compte, il sera tout simplement impossible de le faire depuis la Switch. Il vous faudra donc vous tourner vers votre ordinateur ou votre smartphone. Il ne sera pas possible non plus d’afficher ou d’interagir avec le chat. Nintendo vous propose néanmoins un QR code à scanner avec votre mobile pour arriver directement sur la chaîne consultée.

L’intérêt de l’application est donc de profiter d’un écran plus grand, dédié au flux vidéo, tandis que le reste des interactions se fera depuis votre téléphone par exemple.

Nintendo est à la traîne

L’intégration de Twitch est une bonne chose et permet à Nintendo de faire un premier pas pour combler son retard sur la concurrence. Le chemin reste encore long, Sony et Microsoft proposent la diffusion directement depuis la console depuis leur sortie, la PS5 offrant même un raccourci sur la manette afin de créer rapidement leur flux.

Il est fort probable que Nintendo n’implémente pas la diffusion sur la génération actuelle de sa console, puisque les performances de la Switch semblent être insuffisantes pour garantir un jeu fluide et un streaming de qualité.

Reste à voir si le fabricant nippon envisage d’ajouter d’autres services de streaming à son catalogue comme les grands absents Netflix ou Disney+.

Source : techradar