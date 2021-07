Nothing Ear 1 : l’application officielle nous en apprend plus sur les écouteurs transparents !

Nothing n’aura pas attendu la présentation de ses écouteurs sans fil Ear 1 pour mettre en ligne l’application dédiée sur le Google Play Store. On en sait désormais davantage sur les fonctionnalités qui seront disponibles.

Contrairement aux écouteurs presque entièrement transparents, l’application de Nothing n’est pas vraiment très différente de celles de ses concurrents, mais permet de gérer certains paramètres importants de ses écouteurs.

Ear 1 – Crédit : Nothing

Après avoir installé l’application, celle-ci vous proposera de détecter automatiquement les écouteurs à proximité en utilisant les données de localisation. Une fois connectés, vous retrouverez vos deux oreillettes sur l’écran d’accueil, avec leur niveau de batterie et celui de l’étui. Au total, les écouteurs auront une autonomie de 24 heures avec la réduction de bruit active, et 36 heures sans.

D’après la description de l’application, il vous sera possible de l’utiliser pour contrôler l’annulation de bruit active des écouteurs. Deux niveaux seront proposés, « Faible » ou « Maximum ». Vous pourrez également changer l’égaliseur, et retrouver la liste de tous les écouteurs que vous possédez.

L’application dévoile les fonctionnalités des Ear 1

Il y a quelques jours, nous vous dévoilions la fiche technique des écouteurs transparents de Nothing, et c’est désormais au tour de leurs fonctionnalités d’être dévoilées par l’application. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, celle-ci nous apprend que les écouteurs disposeront d’un mode transparent, qui vous permettra d’utiliser les microphones pour mieux entendre votre environnement.

Sur une autre image, on apprend également qu’il sera possible d’activer ou désactiver les gestes sur les oreillettes, ce qui confirme qu’elles seront bien compatibles avec des commandes tactiles. Il est également possible d’activer ou désactiver la détection intra-auriculaire, qui permettra aux écouteurs de mettre automatiquement la musique en pause s’ils sont retirés.

Enfin, l’application propose de faire sonner les écouteurs pour les retrouver, ce qui pourrait être pratique s’ils sont vraiment plus transparents que leurs concurrents. Nothing présentera ses écouteurs Ear 1 le 27 juillet prochain. Ceux-ci seront disponibles à la vente à 99 euros. D’après l’entreprise, ils s’attaqueront directement aux AirPods Pro d’Apple, pourtant vendus plus de deux fois plus cher.

Nothing Ear 1 Application – Crédit : Google Play Store

Source : Google Play Store