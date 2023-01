Nothing Phone 2 : le successeur du célèbre smartphone transparent arrive en 2023

Lors d’une interview avec Insider, le PDG de Nothing, Carl Pei, a évoqué la sortie du successeur du Nothing Phone (1), le Nothing Phone (2), attendu cette année. Le smartphone devrait proposer un design similaire, mais devrait être également plus cher, avec de meilleurs composants.

Nothing Phone (1) © Nothing

Le PDG et co-fondateur de Nothing, Carl Pei a confirmé que la société ferait une percée significative aux États-Unis avec son prochain téléphone Android phare, le Nothing Phone (2), lancé plus tard cette année. Un successeur au Nothing Phone (1) que nous avions testé et adoré ici.

Un successeur du Nothing Phone arrive cette année : à quoi s’attendre ?

Le grand patron de la marque, qui propose des produits innovants à petit prix, a indiqué qu’il s’agirait d’un appareil haut de gamme. Celui-ci devrait être lancé aux côtés des nouveaux écouteurs Nothing Ear (2) qui proposeraient un design similaire et un prix plus élevé que les premiers modèles.

En revanche, le Nothing Phone (2) n’arrivera pas de suite en France. « Nous avons décidé de faire des États-Unis notre priorité numéro 1 en termes de marchés », a déclaré Carl Pei, qui précise que son entreprise compte désormais le double d’employés.

Nous ne savons encore rien de bien croustillant au sujet du Nothing Phone (2), si ce n’est qu’il devrait, cette fois-ci, être un smartphone haut de gamme. « Nous développons un smartphone plus haut de gamme que le Nothing Phone (1) et le logiciel sera prioritaire pour nous », a-t-il expliqué lors de son interview.

Autrement dit, il faudra probablement s’attendre à une hausse de prix pour le Nothing Phone (2), étant donné que ses composants risquent d’être de meilleure facture vis-à-vis de son prédécesseur. À ce stade, nous ne connaissons pas encore sa date de sortie, mais de plus amples informations devraient nous parvenir d’ici peu.

Source : Insider