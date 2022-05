Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor est partant pour une deuxième saison

La nouvelle série Obi-Wan Kenobi dans l’univers de Star Wars sera diffusée à partir du 27 mai 2022 en exclusivité sur Disney+. Les fans de Star Wars sont impatients de découvrir l’une des séries les plus attendues de l’année. Obi-Wan Kenobi est une mini-série de 6 épisodes, mais l’acteur Ewan McGregor laisse planer le doute d’une deuxième saison.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) – Crédit : Disney+

Ewan McGregor reprendra son rôle d’Obi-Wan Kenobi pour affronter Dark Vador/Anakin Skywalker qui sera aussi à nouveau interprété par Hayden Christensen. Lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly, Ewan McGregor a révélé qu’il est partant pour une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi. D’ailleurs, Ewan McGregor utilise la Force dans la vraie vie pour ouvrir les portes automatiques.

Ewan McGregor aimerait « faire une autre » saison d’Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor n’a pas hésité à donner son avis sur une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi. « Voudrais-je en faire une autre ? Oui, j’aimerais en faire une autre. J’ai passé un très bon moment à travailler avec Deb, et les acteurs que nous avions avec nous étaient si agréables à travailler avec, et l’équipe est juste… je ne peux pas vous le dire. C’était tellement merveilleux de travailler dessus. J’avais hâte de me mettre au travail tous les jours, et sur un long tournage comme celui-ci, c’est quelque chose. Jusqu’à la fin, j’ai adoré l’expérience », a déclaré l’acteur d’Obi-Wan.

L’acteur n’est donc pas contre une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi. Néanmoins, tout le monde n’est pas du même avis dans l’équipe de production. La mention d’une éventuelle saison 2 donne donc des réponses très différentes au sein de l’équipe. Le créateur et producteur Joby Harold a déclaré qu’il ne « sait pas s’il y a une histoire au-delà de l’histoire racontée maintenant ».

De son côté, la showrunneuse Deborah Chow a affirmé qu’Obi-Wan Kenobi a « définitivement été conçue comme une mini-série et c’est une grande histoire avec un début ». Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a cependant confirmé que « c’est certainement quelque chose dont nous parlons » et que « toutes les personnes impliquées aimeraient que cela ne se termine pas ».

Source : We Got This Covered