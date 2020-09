OnePlus installe discrètement l’application Buds sur ses téléphones à l’insu des utilisateurs

OnePlus, outre son matériel puissant et son prix abordable, est connu pour son interface utilisateur. Avec un minimum de bloatware, OxygenOS a été rapide et peu intrusif.

Néanmoins, OnePlus a récemment provoqué la colère des utilisateurs en installant discrètement l’application OnePlus Buds, pour ses écouteurs sans fil.

Crédit : OnePlus Buds – William Zimmer / Tom’s Guide France

Les bloatware sont les applications propriétaires qui sont présentes dès l’achat du téléphone et que la plupart des consommateurs n’utilisent pas. Elles sont souvent impossibles à retirer si l’utilisateur ne passe pas par des lignes de commande ADB.

C’est le cas de l’application OnePlus Buds, elle est impossible à retirer des smartphones. Pour montrer leur mécontentement, de nombreux utilisateurs ont décidé d’agir de la seule manière possible. Cette application reçoit beaucoup de commentaires négatifs sur le Play Store et les notes données sont pour la plupart que d’une étoile, la plus petite valeur possible.

Cette note ne reflète pas évidemment pas les performances de l’application elle-même. Si l’application était arrivée avec la mise à jour d’OxygenOS 11, elle n’aurait sûrement pas connu un tel accueil des utilisateurs. La meilleure solution aurait été de donner le choix aux utilisateurs d’installer l’application, car tout le monde ne possède pas de Buds.

Les OnePlus Buds, les meilleurs concurrents des AirPods d’Apple ?

Les OnePlus Buds avaient été dévoilés conjointement avec le OnePlus Nord. Les premiers écouteurs sans fil de OnePlus se rechargent plus rapidement que les AirPods d’Apple grâce à la technologie Warp Charge. L’application devrait alors se retrouver préinstallée dans le futur OnePlus 8T, qui sera présenté à la fin du mois de septembre.

À un prix de 89 euros, les Buds offrent une bonne alternative aux AirPods d’Apple. En effet, les écouteurs disposent d’une autonomie de 7 heures, et jusqu’à 30 heures en les rechargeant dans leur boîtier. Grâce à la recharge rapide, il est possible de récupérer 10 heures d’autonomie en 10 minutes. Les écouteurs sont certifiés IPX4 et prennent en charge le Bluetooth 5.0. Ils disposent également d’un mode Fnatic qui réduit la latence à seulement 103 ms, et offrent une réduction du bruit ambiant pour éliminer le bruit de fond pendant les appels.

Source : androidauthority