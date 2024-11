OpenAI prêt à lancer un navigateur pour concurrencer Chrome

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Si le temps n’est pas au beau fixe du côté de Google, qui pourrait perdre son navigateur Chrome à cause d’une poursuite légale aux USA, il l’est par contre pour Open AI, la firme spécialisée dans l’intelligence artificielle qui est à l’origine du LLM GPT.

Après son chatbot IA, nommé ChatGPT et que tout le monde connait bien maintenant, et son générateur d’images IA, nommé DALL-E, Open AI a récemment proposé une nouvelle fonctionnalité : la recherche internet par IA.

Nommé en interne SearchGPT, il s’agit en fait d’une nouvelle option disponible au sein de ChatGPT (dans un premier temps pour les abonnés uniquement) et vous pouvez même l’installer en tant qu’extension sur Chrome. De là à penser qu’Open AI pourrait entrer sur le marché des navigateurs internet pour mettre en avant ses outils IA…

Open AI va-t-il lancer un navigateur web pour concurrencer Google Chrome (et les autres) ?

C’est une nouvelle qui est relayée par nos confrères de TomsGuide US et issue de The Information.

D’après les informations recueillies, il semblerait qu’Open AI ait commencé à recruter des développeurs en provenance du giron de Google et notamment ayant participé au projet Google Chrome. Parmi eux, on compterait même le fondateur de Chrome, Ben Goodger.

« ChatGPT se développe rapidement et domine actuellement le marché naissant des chatbots d’IA », rapporte The Information. « La création d’un navigateur web pourrait permettre à OpenAI de mieux contrôler la principale passerelle par laquelle les gens utilisent le web, et de stimuler davantage ChatGPT, qui compte plus de 300 millions d’utilisateurs hebdomadaires deux ans seulement après son lancement.»

Il faut dire qu’à l’heure actuelle, le segment des navigateurs Web est grandement occupé par Google Chrome, que ce soit sur Windows ou macOS (sans compter Android). Mais la concurrence est rude, les deux autres grands du segment étant Mozilla Firefox et Microsoft Edge (installé par défaut sur tous les ordinateurs sous Windows 11).

Notons par ailleurs qu’Open AI dispose de nombreux partenariats pour l’utilisation de ChatGPT, notamment avec Microsoft (pour Bing Chat) et Apple (ChatGPT étant inclus dans la nouvelle version de iOS en attendant Apple Intelligence).

En parallèle, la société est en train de développer un nouveau produit. Nommé Operator, il s’agirait d’un agent IA, de ceux qui sont capables de réaliser des tâches pour vous sur votre ordinateur, sur le web, etc. De là à penser qu’ils pourraient lancer un navigateur web pour l’intégrer, il n’y a qu’un pas…