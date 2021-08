OPPO : sa nouvelle technologie de caméra sous l’écran promet une expérience « sans compromis »

OPPO aurait réussi à corriger les problèmes majeurs de la technologie de caméra sous l’écran, notamment la qualité des photos qui était détériorée par rapport à un capteur classique, ou encore l’affichage dans la zone de l’écran qui était différent pour laisser passer assez la lumière.

En septembre de l’année dernière, ZTE a lancé le premier téléphone au monde doté d’une caméra sous l’écran. Bien que cette technologie soit prometteuse, elle a été confrontée à plusieurs problèmes majeurs. On peut notamment citer une qualité photo médiocre comme l’avait dévoilé le test de DXOMARK et une qualité d’affichage irrégulière dans la zone située juste au-dessus de la caméra sous l’écran.

On sait qu’OPPO travaille sur cette technologie depuis 2019, mais il n’a pour l’instant présenté aucun smartphone équipé de cette technologie. De son côté, son concurrent Xiaomi dévoilera le 10 août prochain son nouveau Mi MIX 4, dont nous avons déjà pu voir l’écran flexible et la caméra sous l’écran.

Que vaut la technologie de caméra sous l’écran d’OPPO ?

Le fabricant chinois affirme qu’il aurait également réussi à corriger ces problèmes de qualité d’image et d’affichage. En effet, sa solution de caméra sous écran serait capable de maintenir l’intégrité et la cohérence de l’ensemble de l’écran, même lorsque la caméra est utilisée ou en veille.

OPPO aurait par exemple réussi à réduire la taille des pixels sur l’écran sans réduire le nombre de pixels réels. Cela permet un affichage de 400 PPI, même dans la zone située au-dessus de l’appareil photo. La marque aurait aussi remplacé le câblage traditionnel de l’écran par un câblage plus fin et transparent pour améliorer l’expérience. Ce matériau plus récent utilise un processus de fabrication qui réduit la largeur du câblage de 50 %. Cela permettrait une qualité d’affichage plus précise.

OPPO annonce également que son prototype offre un meilleur contrôle de la précision, des couleurs et de la luminosité de l’écran, ainsi qu’une fiabilité et une durée de vie améliorées. Pour le moment, on ne sait pas quand OPPO prévoit d’utiliser sa technologie dans un smartphone. Cependant, comme l’entreprise a vraisemblablement réussi à corriger les problèmes majeurs, elle pourrait arriver d’ici quelques mois. En attendant, on pourra découvrir les solutions de ses concurrents. Le Xiaomi Mi MIX 4 arrive le 10 août prochain et le Galaxy Z Fold3 le 11 août lors du Samsung Unpacked.

