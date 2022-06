Oubliez la Switch, voici la GameCube portable ! (vidéo)

Un concept de GameCube portative prend vie – Crédit : GingerofOz

Sorti en 2001, la Nintendo GameCube est l’une des consoles phares de Big N. Et elle inspire encore bon nombre de bidouilleurs ! PrauxLaps a notamment transformé une ancienne GameCube en dock pour sa NIntendo Switch. En ce début de semaine, nous avons repéré une autre création audacieuse mêlant la machine mythique, qui mérite le coup d’œil.

Retour en 2005. À l’époque, un concept de GameCube agite la Toile. Un rendu de la console de salon version portative est partagé en ligne. Cependant, celle-ci est restée au stade du fantasme. Jusqu’à tout récemment. Le YouTubeur GingerofOz a utilisé des pièces d’autres systèmes Nintendo pour la construire. Il a notamment créé un logiciel personnalisé afin de pouvoir arpenter l’écran de démarrage et les menus iconiques de la GameCube.

Il fabrique une GameCube portative 100 % fonctionnelle

Non seulement l’appareil ressemble étonnamment au rendu publié à l’époque, mais il est également fonctionnel et peut faire tourner des jeux GameCube. Un sacré travail qui a été salué par les internautes, sa vidéo de présentation cumulant plus de 4000 commentaires et 1,6 million de vues à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Pour la construire, GingerofOz a fait preuve de créativité. Il a utilisé une imprimante 3D pour bâtir la coque extérieure. Pour les composants internes, il a installé une une carte mère Wii. Et pour cause, la Wii est rétrocompatible si bien qu’elle peut sans problème lancer des jeux GameCube. Concernant les commandes, il a opté pour des petits boutons GameCube imprimés en 3D et pour un stick analogique 3DS afin de pouvoir fermer la console.

Vous pouvez admirer sa création ci-dessous.