Les Pixel 9 seraient privés d’Android 15 au lancement, une décision surprenante

© Technizo Concept

En raison des fuites successives, il n’y a déjà plus beaucoup de secrets qui entourent les fiches techniques des Pixel 9. Les smartphones haut de gamme seront dévoilés dans quelques jours lors de l’évènement Made By Google programmé pour le 13 août. Dans l’invitation, Google indique que la conférence permettra de présenter aussi “le meilleur des logiciels Android”. On imaginait alors que le géant allait en profiter pour lancer Android 15, qui vient d’accoucher de sa dernière version bêta.

Or il se pourrait bien que le système d’exploitation snobe les nouveaux smartphones, du moins dans un premier temps. Android Headlines révèle que les Pixel 9 seront équipés d’Android 14, l’OS actuel, au lancement. Une décision surprenante, Google nous ayant habitués à lancer conjointement sa nouvelle série et le nouveau système d’exploitation mobile.

Les Pixel 9 seront-ils livrés avec Android 14 ?

Evidemment, cette fuite est à prendre avec des pincettes. Elle pourrait toutefois s’expliquer à l’aune du chamboulement du calendrier décrété par Google. Généralement, le constructeur présente ses nouveaux téléphones équipés du nouvel OS en octobre. Cette fois-ci, le lancement des flagships se fera avec deux mois d’avance. Cela pourrait justifier le retard à l’allumage de la version stable d’Android 15, Google ayant encore besoin de temps pour peaufiner son OS.

Gageons toutefois que le nouveau système d’exploitation s’invitera rapidement sur les Pixel 9 s’il n’est pas présent dès leur lancement. La mouture stable d’Android 15 est attendue avant octobre. Pour mémoire, Google va lever le voile sur quatre modèles cette année : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL mais aussi le Pixel 9 Pro Fold pour les adeptes des modèles pliables.

Le constructeur réserverait même un joli cadeau aux acheteurs des modèles Pro : un an d’abonnement offert au forfait au forfait AI Premium qui permet de bénéficier du dernière modèle d’IA et de 2 To de stockage dans le cloud. Les acheteurs des modèles standards auraient quant à eux droit à six mois de souscription offerte.