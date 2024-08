Pixel 9 : migrer vers un smartphone Google devient plus facile que jamais

Crédit : Google

Actuellement lors de la configuration d’un nouveau smartphone Android, il est possible d’y transférer des données à partir d’une sauvegarde Google dans le cloud, soit de transférer les données depuis un appareil existant. La première solution est utile quand l’ancien téléphone est hors service ou perdu. La deuxième l’est davantage avec l’appareil précédent en votre possession, puisqu’elle est bien plus rapide et permet de transférer davantage de données.

Si aucune de ces options n’est choisie lors de la configuration initiale, il n’est malheureusement pas possible d’y accéder une fois la configuration terminée. Le seul moyen d’accéder à nouveau à la page de restauration des données Google après avoir terminé la configuration est d’effectuer une réinitialisation d’usine.

Heureusement les nouveaux Pixel 9 mettent fin à cela. Le téléphone Android permettra toujours de transférer des données d’un téléphone à l’autre aisément, grâce à une nouvelle fonction intitulée “Sauvegarder ou copier des données“.

Les Google Pixel 9 apportent une nouvelle fonction de sauvegarde

Le service de sauvegarde de Google permet de sauvegarder les contacts enregistré sur l’appareil, les SMS (ou plutôt messages RCS), l’historique des appels, les paramètres, les applications et les données associées. Toutes ces données sont automatiquement sauvegardées par Wi-Fi lorsque l’appareil reste inactif et en charge pendant deux heures, de sorte qu’aucune opération manuelle n’est nécessaire.

À lire > Google Pixel : ces nouvelles sonneries vont améliorer votre santé mentale

Lors de l’événement de lancement Made by Google de la semaine dernière, Android Authority a repéré une nouvelle fonctionnalité liée à la sauvegarde sur les Pixel 9. Cachée dans les paramètres d’Android, “Sauvegarder ou copier des données” permet de changer de migrer vers un Google Pixel plus aisément que jamais.

Dans ce menu figure un sous-menu Copier des données qui permet de “migrer des données d’un autre appareil“. Ici, l’utilisateur peut “copier des photos, des contacts, des messages et plus encore” à partir d’un autre appareil. En faisant cela, “vous ne perdrez pas les données récentes” car les données copiées sont fusionnées avec celles du nouvel appareil. De plus, si certains paramètres ont déjà été modifié sur le Pixel 9, ces changements ne seront pas effacés lors de la copie des données de l’ancien appareil.

Bien que Google a des méthodes étranges pour les promouvoir, force est d’admettre que la proposition en matière de fonctionnalités des Pixel 9 est impressionnante.