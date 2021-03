PlayStation : Sony travaille sur une « DualSense » banane, orange, ou n’importe quel objet du quotidien

Avec la DualSense, Sony a cherché à révolutionner les manettes de jeu. Après une DualShock 4 plutôt fade, Sony a mis le paquet pour proposer une nouvelle expérience plus immersive. Malheureusement, il semble que la DualSense ait une faiblesse au niveau des sticks, qui auraient une durée de vie très faibles et seraient propices au drift. A priori, Sony ne compte pas s’arrêter là puisqu’un nouveau brevet innovant a été déposé par la firme nipponne. Ce nouveau concept permettrait d’utiliser n’importe quel objet du quotidien comme une manette.

Crédit : US Patent and Trademark Office

Une technologie PlayStation qui permettrait de transformer n’importe quel objet en « DualSense » ?

Le brevet est présenté de manière plutôt insolite, représentant une banane que serait utilisée comme une manette. Il est d’ailleurs totalement insolite lui-même, de par son concept. L’idée, c’est que n’importe quel « objet passif non lumineux tenu par un utilisateur » pourrait être utilisé comme une manette.

Le système utiliserait la PS Camera, qui servirait initialement à prendre l’objet en photo, puis à capter ses mouvements. Ainsi, le système serait plus adapté pour des jeux utilisant la reconnaissance de mouvement. A titre d’exemple, deux oranges pourraient être utilisées dans un jeu de course. Pousser l’une vers l’avant servirait à accélérer, et l’autre à freiner. Un concept complètement délirant et totalement nouveau.

Mais ce n’est pas tout, Sony chercherait également un moyen de simuler les boutons en touchant certaines zones des objets en question. Il serait donc également possible de jouer à des jeux qui utilisent les manettes de jeu classiques.

Un concept intéressant, mais ne comptez pas dessus pour remplacer votre DualSense en cas de drift

Le système semble intéressant, mais paraît difficile à mettre en place dans des conditions réelles sans poser des problèmes d’ergonomie. Toutefois, si le système fonctionne bien, il sera peut-être possible de dénicher des objets très peu coûteux qui pourraient éviter d’acheter plusieurs manettes pour les sessions entre amis, par exemple.

Il semble cependant important de rappeler que les dépôts de brevets concernent souvent des projets expérimentaux. Nombre d’entre eux restent bloqués au stade de projets ou de prototypes. Et quoi qu’il en soit, si jamais ce projet finit par voir le jour, ce n’est pas pour tout de suite. Inutile donc de compter sur cette technologie pour patienter en cas de « DualSense Drift ». Si vous êtes touchés par le problème, il existe des manipulations qui peuvent le corriger ou le limiter.

Source : comicbook.com