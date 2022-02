Poco X4 Pro 5G : lancement le 28 février 2022 pour le smartphone abordable de Xiaomi ?

Sur Twitter, le leaker @Agrawalji_Tech a dévoilé que Xiaomi prévoyait de lever le voile sur le successeur du Poco X3 Pro, le Poco X4 Pro 5G, dès le 28 février prochain. On vous dit tout ce que l’on sait du smartphone.

Poco X4 Pro 5G – Crédit : smartdroid

Le 28 février prochain, nous devrions assister au lancement du Poco X4 Pro 5G. Le smartphone de milieu de gamme est pour le moins particulier, puisqu’il s’agit d’une véritable copie du Redmi Note 11 Pro 5G qui avait été présenté à la fin du mois de janvier. Nous avions d’ailleurs eu la chance de tester le nouveau Redmi Note 11, le meilleur smartphone à moins de 200 euros, mais le Poco X4 Pro s’annonce encore plus intéressant.

Nos confrères de smardroid ont récemment pu mettre la main sur le smartphone, et ont dévoilé en avance tout ce qu’il faut savoir à son sujet. Mis à part un design qui s’inspire du récent Poco M4 Pro 5G avec son module photo tout en largeur à l’arrière, le Poco X4 Pro 5G reprend l’intégralité de la fiche technique du Redmi Note 11 Pro 5G.

Le Poco X4 Pro 5G n’est qu’un clone du Redmi Note 11 Pro 5G

Tout comme le Redmi Note 11 Pro 5G, le Poco X4 Pro 5G est propulsé par le nouveau Snapdragon 695 de Qualcomm. Bien que la puce soit beaucoup moins puissante que le Snapdragon 860 de son prédécesseur, celle-ci a l’avantage d’être beaucoup plus économe en énergie et, comme son nom l’indique, compatible avec les réseaux 5G. Le processeur sera épaulé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sur la variante la plus onéreuse.

Poco X4 Pro 5G – Crédit : Passionate Geekz

On retrouve à l’avant un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Le smartphone est alimenté par une batterie massive de 5000 mAh et prend en charge la recharge rapide 67 W, une première sur un smartphone de Poco. À l’arrière, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 108 MP Samsung HM2, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un macro de 2 MP. Enfin, le smartphone est livré sous Android 11, mais avec la nouvelle surcouche MIUI 13.

La particularité la plus intéressante du Poco X4 Pro 5G sera très probablement son placement tarifaire. Le smartphone sera certainement moins cher que le Redmi Note 11 Pro 5G, mais proposera finalement la même fiche technique. On se demande donc comment Xiaomi va différencier les deux smartphones pour éviter que le moins cher ne cannibalise les ventes du modèle le plus cher.

Source : Agrawalji_Tech