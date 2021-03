Pokémon GO : un joueur attrape 11 400 Pokémon en seulement 24 heures

Un joueur japonais de Pokémon GO a réalisé un exploit en attrapant 11 400 Pokémon en seulement 24 heures ! Il a profité de la Journée Communauté du jeu mobile de réalité augmentée qui a notamment apporté le Passerouge et des bonus supplémentaires.

Le Passerouge était le Pokémon vedette de la Journée Communauté de mars – Crédit : The Pokémon Company

La Journée Communauté de Pokémon GO du mois de mars a eu lieu samedi dernier. Pour les joueurs du jeu mobile de réalité augmentée, c’était l’occasion idéale pour faire le plein de Pokémon et surtout de Shiny (ou Chromatiques) qui sont les plus rares. Pour le joueur japonais « tarotirota », la Journée Communauté s’est révélée plus que fructueuse. En effet, il a très probablement battu le record du nombre de Pokémon attrapés en une seule journée.

11 400 Pokémon capturés sur 130 kilomètres à vélo

Le joueur japonais a annoncé sur Twitter avoir attrapé 11 400 Pokémon en 24 heures, soit environ 8 Pokémon par minute. Pour y parvenir, il a parcouru 130 kilomètres à vélo en commençant avec une réserve de 2 900 Poké Ball. Une belle balade sportive en fin de compte ! D’ailleurs, pour les passionnés de la franchise, la réplique officielle de Poké Ball conçue par The Wand Company est toujours disponible en précommande à 100 dollars.

Pour le joueur japonais ayant capturé un nombre record de Pokémon, le plus difficile n’était pas de tous les attraper, mais plutôt d’avoir toujours un nombre suffisant de Poké Ball en stock. En effet, le jeu ne peut en accueillir qu’un nombre limité à la fois. De plus, il a aussi dû gérer ses Pokémon capturés. Il faut soit les transférer au Professeur Willow qui se charge de les transformer en bonbons d’une manière encore inconnue, soit les envoyer sur l’application Pokémon HOME. N’hésitez pas à consulter notre guide pour savoir comment transférer les créatures capturées de Pokémon GO vers Pokémon HOME.

En plus d’avoir attrapé 11 400 Pokémon, le joueur japonais a été récompensé de ses efforts. Il a effectivement eu la chance de capturer 139 Pokémon Shiny (ou Chromatiques), dont plusieurs Passerouge, une Nidorina et un Snubbull. Tous les passionnés de Pokémon aimeraient bien avoir autant de Shiny dans leur collection. En tout cas, le joueur « tarotirota » n’a pas précisé s’il est aussi un dresseur expert dans les autres jeux de la franchise qui accueillera bientôt Pokémon Legends : Arceus, un open-world attendu avec impatience.

