Pokémon : il développe un jeu de tir troublant où vous devez tuer Pikachu

Vous ne verrez plus les Pokémon de la même manière après avoir visionné la vidéo de gameplay de ce jeu de Pokémon. Depuis ses débuts, la franchise Pokémon s’est déclinée en de nombreux jeux, produits dérivés et adaptations. C’est cependant bien la première fois que les créatures mignonnes soient au cœur d’un FPS.

Le jeu de tir de Pokémon – Crédit : u/Dragon_Game_Dev / Reddit

Un développeur a effectivement créé un jeu de tir à la première personne dans l’univers des Pokémon. Le joueur explore des forêts verdoyantes et des montagnes enneigées avec un seul objectif, celui de tuer tous les Pokémon qu’il croise sur son chemin. Eh oui, pas question de capturer les Pokémon à l’aide de Poké Balls comme dans les jeux traditionnels tels que Pokémon Diamant Étincelant terminé en moins de 34 minutes par un speedrunner.

Les Pokémon sont nos amis, mais pas dans ce jeu où il faut les décimer un par un

Le développeur « u/Dragon_GameDev » a partagé sur Reddit une vidéo de gameplay de son jeu créé avec Unreal Engine en un mois. Plusieurs armes sont à la disposition du joueur : un pistolet, un fusil à pompe, une mitraillette, etc. D’un point de vue technique, le résultat est impressionnant.

Néanmoins, il faut bien reconnaître que ce jeu est plutôt brutal. Les Pokémon tombent les uns après les autres sous les tirs du joueur. Aucun d’entre eux n’est épargné, que ce soit Pikachu, Nidoking ou même Arbok. Le jeu propose aussi des combats de boss violents contre Mewtwo et les Oiseaux légendaires.

Le développeur a expliqué que : « j’ai dû prendre beaucoup de raccourcis. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner le processus d’importation à partir de Pokémon Soleil et Lune. Tous les Pokémon ne fonctionnaient pas, en particulier ceux avec des particules de feu ». Le jeu est une bonne démonstration technique, mais son concept n’en reste pas moins troublant. Comme un internaute l’a reconnu, « le jeu a l’air génial, mais tirer sur un Pokémon ne me semble pas correct ». Les Pokémon sont effectivement considérés comme les amis des dresseurs, et non leurs ennemis.

