PS VR2 : sa sortie sur PC est proche, cet énorme indice ne laisse aucun place au doute

Plus de place au doute : le PS VR2 arrive prochainement sur PC. La page Steam de l’application obligatoire pour gérer le casque VR a été lancée par Sony. Encore quelques semaines à attendre.

La page Steam du PS VR2 est disponible, il s’agit d’une application obligatoire

L’application doit être utilisée pour configurer le casque VR mais aussi pour l’utiliser

L’application sort le 6 août et l’adaptateur nécessaire sera disponible le lendemain

Sony ne croit plus vraiment à la réalité virtuelle puisqu’il n’y a pas de projets majeurs pour son casque PS VR2. Heureusement, il reste une bonne nouvelle puisque le casque VR arrive sur PC, Sony l’a annoncé lui-même. Il reste peu de temps à attendre si l’on en croit cet énorme indice : la page Steam de l’application PS VR2 est désormais en ligne.

Le PS VR2 lance son application officielle sur Steam

Le lancement de l’application, fixé au 6 août, correspond aux informations fournies par Sony lors de l’annonce de l’adaptateur PC pour le PS VR 2, en juin dernier. Cet accessoire vendu au prix de 59,99 $ sera disponible dès le lendemain, date à laquelle le support PC pour le casque VR sera officiellement lancé.

Il semblerait que l’application PS VR 2 soit indispensable, en plus de l’adaptateur PC, pour effectuer la configuration initiale depuis Steam. Ce logiciel permet également de configurer les manettes Sense du casque VR, ce qui confirme leur compatibilité avec les titres SteamVR. Ce choix de la part de Sony promet d’enrichir considérablement l’expérience des utilisateurs en donnant accès à une large bibliothèque de jeux et d’applications en réalité virtuelle sur PC.

La page Steam précise que les utilisateurs du PS VR 2 pourront effectuer des mises à jour du firmware via l’application, ce qui laisse entendre que Sony continuera à supporter le casque VR quelque temps au moins. L’application permet également de définir la zone de jeu et la luminosité de l’écran.

Est-ce que l’application Steam est obligatoire pour le PS VR 2 ?

Il est important de noter que l’application est nécessaire au-delà de la configuration initiale. La page officielle indique clairement qu’elle doit être installée pour jouer aux jeux et applications VR sur Steam avec le PS VR2. Son poids est d’environ 700 Mo.

Cette évolution marque une étape importante pour le PS VR 2, qui devient ainsi un casque VR plus polyvalent ne se limitant plus à la PS5. Ce qui pourrait augmenter ses ventes, considérées comme décevantes, voire pousser des développeurs à créer plus d’expérience.