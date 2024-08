PS4 : ce jeu populaire est vendu à plus de 2 000 € en ce moment

© Sony

L’immense ludothèque de la PS4 compte de très nombreux titres mythiques, de God of War à Uncharted 4 en passant par Horizon Zero Dawn. La console de Sony accueille toujours les AAA des plus grands studios en 2024, même plus de 10 ans après sa sortie.

Bien sûr, des jeux de moins bonne qualité ont aussi vu le jour sur PS4. Deadpool, développé par High Moon Studios et édité par Activision, en fait partie. Malgré cela, le soft est vendu à prix d’or sur les plateformes d’e-commerce en ce moment.

Pourquoi le jeu Deadpool sur PS4 est vendu à des prix invraisemblables sur Internet ?

Le film Deadpool & Wolverine actuellement en salle rassemble massivement les spectateurs aussi bien en France (1,20 million de spectateurs en une semaine) qu’aux États-Unis. Une aubaine pour ceux qui possèdent le jeu vidéo Deadpool publié sur PS3, Xbox 360, PC et plus tard sur PS4 et Xbox One. Ils revendent leur exemplaire physique du titre à des prix exorbitants sur les plateformes d’e-commerce.

Les offres mises en ligne par les vendeurs dépassent pour la plupart la barre des 300 €. On trouve même une annonce atteignant le prix hallucinant de 2 300 € pour une version PS4. Quelques exemplaires PS3 sont aussi concernés. Les vendeurs sont-ils convaincus de pouvoir céder leur jeu aussi cher uniquement en raison du succès de Deadpool & Wolverine ?

Activision ayant perdu les droits d’exploitation de la licence Marvel, le jeu a disparu des boutiques en ligne en 2017. Le seul moyen d’y jouer est donc d’avoir acheté une version numérique de Deadpool avec son retrait ou de posséder une copie physique. On imagine donc que les vendeurs profitent de cela pour proposer le jeu à un prix exorbitant.

En réalité, vous pouvez très bien trouver une version de Deadpool vendue à un tarif à deux chiffres en occasion dans une boutique de jeux vidéo. GameStop propose d’ailleurs le jeu PS4 à 49,99 $. Une somme relativement élevée pour un soft aussi ancien, qui montre bien que Deadpool possède une certaine valeur. Mais certainement pas celle que certains particuliers lui donnent.

Si vous possédez le jeu, conservez-la tout de même précieusement : peut-être qu’il vaudra un peu plus cher dans quelques années. Notez que Deadpool n’avait pas vraiment fait l’unanimité ni sur PS3 et Xbox 360 ni avec son remaster. Le système de combat du beat them all manquait de punch, mais l’humour typique de la licence était quand même présent.