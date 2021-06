PS4 : un jeu mystérieux découvert dans la base de données du PlayStation Store

Un jeu PS4 est apparu dans la base de données du PlayStation Store. Le compte Twitter « PlayStation Game Size » spécialisé dans les leaks du PS Store est à l’origine de cette découverte. Le jeu mystérieux a comme nom de code « Cow ». Quelques données supplémentaires repérées par PlayStation Game Size permettent de deviner plus ou moins de quel jeu il s’agit.

Diablo II : Resurrected – Crédit : Blizzard Entertainment

Selon les informations découvertes sur le PS Store, il s’agit d’un jeu Activision qui pèse près de 15 Go dont la mise à jour 1.01 fait presque 13 Go. Bien entendu, de nombreux internautes ont immédiatement pensé à Call of Duty 2021 étant donné qu’Activision en est l’éditeur. D’ailleurs, ce Call of Duty : Vanguard pourrait bien marquer le retour du Quartier Général de MWII. Néanmoins, il est tout simplement impossible qu’un Call of Duty pèse moins de 15 Go, même si c’est une démo. Comme l’a dit PlayStation Game Size, « une taille de téléchargement de moins de 30 Go est étrange pour un Call of Duty ».

Le nom de code « Cow » est en fait un indice de Diablo II : Resurrected

Si ce n’est pas un Call of Duty, quel jeu est derrière le nom de code « Cow » ? Le compte Twitter « PlayStation Game Size » a fouillé un peu plus dans les fichiers. Il a ainsi découvert que le jeu mystérieux serait en fin de compte Diablo II : Resurrected. Celui-ci est une version remasterisée de l’original Diablo II et sa sortie est prévue pour le 23 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. La bande-annonce dévoilée il y a quelques mois promet un remaster fidèle à l’original, ce qui est indispensable pour les joueurs.

🟥 looks like Diablo® II: Resurrected™ Demo/Beta Version https://t.co/e9p6GisHrG — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 22, 2021

Ainsi, ce fameux jeu « Cow » serait la version bêta de Diablo II : Resurrected. Elle serait disponible cet été avant la sortie du jeu en septembre. Même si cela semble étonnant que le jeu ait été listé avec Activision et non Blizzard, il ne faut pas oublier que les deux géants du jeu vidéo ont fusionné il y a quelques années.

Enfin, un autre détail qui ne trompe pas a été repéré par les internautes. Le nom de code « Cow » qui signifie vache n’aurait pas été choisi au hasard. En effet, le niveau de la vache secrète est un easter egg bien connu de Diablo II. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que Diablo II : Resurrected qui vous permettra d’importer vos vieilles sauvegardes contienne ce fameux niveau secret.

