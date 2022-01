PS4 : voici ce qu’il faut faire si votre manette DualShock 4 clignote en blanc

Manette PS4 qui clignote en blanc © Unsplash

En temps normal, une manette de PS4 n’est pas censée clignoter en blanc. Mais si cela vous arrive, rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de jeter votre DualShock 4 à la poubelle. Plusieurs manipulations existent pour tenter de la faire remarcher.

Selon Sony, il existe deux raisons principales pour lesquelles vous pourriez voir le voyant blanc clignotant sur votre manette DualShock. Soit la batterie est à plat, soit la manette n’a pas réussi à se connecter à votre console PlayStation. Dans les deux cas, vous pouvez tenter de régler le problème par vous-même. Comment ? Suivez le guide.

Ma manette de PS4 clignote en banc, que faire ?

Voici plusieurs étapes pour vous aider à régler ce problème de manette PS4 qui clignote. Vous n’êtes pas obligé de les suivre dans l’ordre. Si rien ne fonctionne et que votre manette est encore sous garantie, nous vous conseillons de contacter le magasin d’achat ou le support PlayStation pour obtenir un remplacement ou une aide personnalisée.

Rechargez votre manette

Votre manette de PS4 est peut-être tout simplement déchargée. Essayez de la brancher et de la laisser recharger pendant au moins 30 minutes à 2 heures si elle n’a pas été utilisée depuis longtemps. Si manette s’allume lorsqu’elle est branchée et s’éteint dès que vous la débranchez, il faudra sûrement faire remplacer la batterie. Si la manette ne charge pas, ne s’allume pas et ne fait que clignoter, essayez les étapes suivantes.

Vérifiez votre câble USB

Avant de commencer, vérifiez simplement votre câble USB en le bougeant un peu, peut-être qu’il y a un faux contact. Connectez-le à un autre appareil : est-ce qu’il fonctionne ? Si non, vous avez déjà votre réponse. Si oui, continuons. Si votre câble USB n’est pas celui d’origine, celui dont vous disposez est peut-être incompatible avec votre PS4. Essayez-donc un autre câble USB, d’origine de préférence. Si votre câble est bel et bien d’origine, il y a des chances pour qu’il soit défectueux. Mais avant d’en racheter un, essayez de passer par les étapes suivantes.

Réinitialisez votre manette

Il est possible qu’il s’agisse d’un simple bug logiciel. Vous pouvez réinitialiser votre manette DualShock 4 aux paramètres d’usine, voici comment.

Retournez votre manette pour trouver le bouton de réinitialisation à l’arrière près de la vis en haut à droite. À l’aide d’un trombone ou d’un éjecteur de carte SIM, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Puis, patientez une bonne minute. Rebranchez votre câble de chargement USB à la PlayStation 4 puis sur la manette DualShock et appuyez sur le bouton PS de la manette.

Redémarrez votre PS4

Parfois, les conseils les plus simples sont les meilleurs. Tentez de réinitialiser votre PS4 en effectuant cette démarche.

Éteignez votre PlayStation en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Retirez le cordon d’alimentation à l’arrière de la PlayStation 4. Attendez environ 3 minutes. Rebranchez votre câble d’alimentation, puis rallumez la PlayStation 4.

Redémarrez votre PS4 en mode sans échec

Si cela n’a pas fonctionné, vous pouvez tenter de rallumer votre PS4 en mode sans échec. Voici comment.

Éteignez votre PS4 en maintenant la touche d’alimentation enfoncée pendant trois secondes. Une fois la console éteinte, maintenez à nouveau enfoncée la touche d’alimentation et relâchez lorsque vous entendez le deuxième bip, 7 secondes après le premier obtenu en appuyant sur la touche. Branchez la manette à l’aide du câble USB (d’origine si possible), puis appuyez sur la touche PS de la manette.

Si rien n’a fonctionné, que faire ?

Si rien n’a fonctionné, il se peut que votre manette soit défectueuse. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher de l’assistance PlayStation, surtout si votre manette est encore garantie. Vous pouvez également retrouver vers le magasin où vous l’avez acheté. Si votre manette n’est plus garantie, vous pouvez tenter de l’amener chez un réparateur professionnel.