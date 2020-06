PS5 : Amazon la liste à près de 700 € et publie 118 fiches de jeux et d’accessoires

Le site anglais d’Amazon a mis en ligne de nombreuses fiches produits concernant la PlayStation 5. On rappelle si besoin est que sa présentation officielle est imminente puisqu’elle aura lieu ce soir à 22 heures, après avoir été reportée d’une semaine.

Crédits : Amazon UK (via @Wario64 et @Nibellion)

Amazon dans les starting-blocks pour la mise en vente de la PS5

Bien sûr, il convient de prendre toutes les informations présentes dans ces fiches avec des pincettes. Il n’est pas du tout certain qu’Amazon soit dans la confidence autour de l’annonce de la future console de Sony. Toutefois, il n’est pas non plus inenvisageable que le géant américain dispose d’informations de la part de ses fournisseurs. Comme tout site marchand, il se doit d’être prêt dès que possible, quitte à créer les fiches en avance.

Ce ne sont pas moins de 118 pages produit qu’a mis en ligne, certainement par erreur, Amazon UK. Parmi elles, 2 fiches sont celles de la console : une version disposant d’un SSD de 1 To, une autre avec un SSD de 2 To. Toutes deux affichent le même prix : 599 livres sterling, soit 669 euros. Elles ont depuis été retirées, mais affichaient en titre « 2020 Dummy ASIN ». ASIN signifie « Amazon Standard Identification Number », le numéro attribué par Amazon à chaque produit vendu.

Si le prix ne semble pas déraisonnable, bien qu’il soit supérieur aux 470 euros envisagés, la capacité du SSD contredit ce que l’on sait de la console. En effet, les informations données à l’heure actuelle parlent d’un SSD de 825 Go. Du côté des jeux, ni titre ni image n’ont été listés, seulement les noms des studios parmi lesquels on retrouve Namco Bandai, Rockstar, Ubisoft, 2 k, Bethesda, Konami, etc. Cela n’est pas sans rappeler la fuite d’Amazon France, il y a quelques jours. Ils sont affichés entre 59,99 et 69,99 livres, soit 67 à 78 euros. Il faut maintenant patienter quelques heures pour savoir ce qui se confirme.

Source : Notebookcheck