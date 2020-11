PS5 : comment changer ou réinitialiser votre mot de passe ?

La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition sont attendues pour le 19 novembre en France. Elles sont déjà sorties dans plusieurs pays du monde, y compris les États-Unis et le Japon. Puisque la PS5 n’est pas encore disponible chez nous, autant en profiter pour se préparer à son arrivée. Déjà, vous savez comment transférer vos données de la PS4 à la console next-gen. Si vous n’étiez pas au courant, Sony vous conseille également de ne pas acheter de SSD M.2 pour augmenter l’espace de stockage. En effet, cette fonctionnalité n’est pas encore prise en charge. Le constructeur communiquera prochainement les spécifications recommandées pour l’achat de ce type de disque. De plus, nous vous avons aussi partagé plusieurs méthodes pour augmenter les vitesses de téléchargement sur la console next-gen.

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédit : Sony

Au niveau de la sécurité de votre PS5, nous vous avons déjà expliqué comment activer l’authentification à deux facteurs. D’ailleurs, nous vous recommandons fortement de le faire pour assurer une protection maximale à votre compte PSN. Il est aussi important de savoir changer votre mot de passe si celui-ci a par exemple été compromis ou que vous l’estimez être trop faible en termes de sécurité. Parfois, il peut aussi vous arriver d’oublier votre mot de passe, surtout si vous avez de nombreux comptes avec différents mots de passe à vous souvenir. Voici alors les étapes à suivre pour changer votre mot de passe PSN et le réinitialiser directement depuis votre PS5.

Comment changer votre mot de passe sur PS5 ?

Pour changer votre mot de passe sur PlayStation 5, rendez-vous dans les paramètres de la console next-gen, puis dans la rubrique « Utilisateurs et comptes ». Accédez ensuite « Compte » et « Sécurité ». Vous pouvez alors sélectionner « Mot de passe ». Sur cet écran, la console va vous demander de saisir votre mot de passe PSN existant avant de pouvoir en choisir un nouveau. N’oubliez pas d’inclure des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Comment réinitialiser votre mot de passe sur PS5 ?

Pour réinitialiser votre mot de passe sur PlayStation 5, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de la console, puis dans la rubrique « Utilisateurs et comptes ». Ensuite, veuillez sélectionner « Compte » et « Connexion ». Une fois arrivé sur l’écran de connexion, vous pouvez alors appuyer sur le bouton triangle de la DualSense qui est la nouvelle manette de Sony avec retour haptique et gâchettes adaptatives. D’ailleurs, nous vous avons récemment expliqué pourquoi les boutons de la manette DualSense n’ont plus de couleur.

Sélectionnez « Suivant » et vous allez recevoir un mail pour réinitialiser votre mot de passe. Ce mail comporte un lien de réinitialisation qui n’est valable que dans les 24 heures suivant la réception. Ouvrez donc ce lien et saisissez les informations nécessaires. Vous pouvez alors choisir un nouveau mot de passe pour votre compte PlayStation Network.

Source : Android Central