PS5 : Dbrand révèle de nouvelles coques après la menace de Sony

Depuis le lancement de la PS5, Sony fait la guerre aux fabricants et vendeurs de coques interchangeables pour personnaliser la console next-gen dotée d’un design unique. L’année dernière, un vendeur de coques personnalisées a dû stopper sa production et annuler les commandes en cours. Quelques jours plus tard, Dbrand avait retiré de la vente ses skins autocollants qui ne s’adaptaient pas parfaitement au design de la PS5.

Les Darkplates 2.0 pour la PS5 – Crédit : Dbrand

Plus récemment, Dbrand a lancé des coques noires en plastique pour remplacer les coques blanches originales de la PS5. Les joueurs qui regrettaient le choix de couleur de Sony pour la PS5 étaient enfin satisfaits d’avoir une console next-gen toute de noir vêtue. Le succès de ces coques n’aura pas duré longtemps puisque Sony a menacé Dbrand de les poursuivre en justice. Il faut dire que l’entreprise le cherchait avec sa formule de marketing particulièrement provoquante adressée à Sony : « allez-y, poursuivez-nous ».

Dbrand ne lâche pas l’affaire avec de nouvelles coques PS5 pour provoquer Sony

Seulement quelques jours après avoir retiré ses coques noires de la vente, Dbrand est de retour. Cette fois-ci, la société de personnalisation a révélé les Darkplates 2.0 qui ont un tout nouveau design. Elles remplacent toujours les coques originales de la PS5. Cependant, leurs bords ont été coupés pour mieux épouser la forme de la console.

Les Darkplates 2.0 sont donc plus rondes et elles sont aussi aérées pour améliorer le refroidissement de la PS5. Elles sont disponibles en trois couleurs : noir mat, gris rétro et blanc. Selon Dbrand, ses nouvelles coques évitent une éventuelle poursuite judiciaire de la part de Sony.

Les nouvelles coques personnalisées de Dbrand connaissent déjà un énorme succès. Sur les trois vagues de précommandes prévues pour une expédition respective en novembre, décembre et janvier, les deux premières sont déjà fermées. Les Darkplates 2.0 sont vendues à partir de 59 $ en précommande et elles coûteront 69 $ à leur sortie.

Source : The Verge