PS5 : La console serait ultra silencieuse, d’après plusieurs youtubeurs japonais

Les possesseurs de PS4 le savent, la console peut devenir extrêmement bruyante. Le phénomène est particulièrement observé dans les jeux, lorsque le hardware de la console est le plus sollicité. Les critiques à ce sujet ont fusé durant toute la génération actuelle, obligeant Sony à retravailler la PS4 Pro, notamment. De plus, la Xbox One, par opposition, est réputée plutôt silencieuse. D’après les premiers tests sur la console, Sony semble avoir pris ce problème très au sérieux.

La PlayStation 5. Crédits : Youtube/4Gamer

Mark Cerny, architecte principal de PlayStation, l’avait avoué lui-même, le bruit avait été très mal géré sur la PS4. Cela venait, d’après lui, d’une mauvaise gestion de l’alimentation. Le leader technique de la PS5 avait promis des améliorations. En juin dernier, le boss de Sony Europe, Simon Rutter, avait affirmé que le système de refroidissement avait été entièrement revu et que PlayStation avait investi pour s’assurer que la console serait silencieuse. Un problème que Sony semble donc avoir pris au sérieux, ce qui ne déplaira pas aux adeptes de la PlayStation.

La PS5 gère bien le bruit, sans compromis sur le refroidissement

Sony a récemment permis à plusieurs youtubeurs japonais de tester la PlayStation 5 et de publier leurs impressions sur leurs chaînes YouTube respectives. De nombreuses choses ont été dites, mais l’une des informations les plus encourageantes concerne le bruit émis par la console. La console a notamment été testée à travers Godfall, l’un des jeux prévus au lancement de la PS5, et il semblerait d’après les premiers retours que la console n’émette que très peu de bruit, même lors des phases intenses. L’un des testeurs affirme qu’il peut « à peine entendre ce qui semble être le bruit du ventilateur ». Ce constat est valable d’après lui à la fois en position de jeu et en rapprochant son oreille de la console.

En plus d’être silencieux, il semble que le système de refroidissement soit efficace. Les premiers tests au niveau des températures en charge semblent encourageants, avec des pics à 60°C, ce qui est très raisonnable. Le silence ne semble donc pas compromettre le refroidissement, ce qui laisse augurer de bonnes choses pour la longévité de la console. Notons cependant qu’il sera bon de vérifier ce constat sur pièce, et sur la durée.

Source : Dualshockers