Une fuite suggère que la PS5 Slim et le PSVR 2 pourraient faire l’objet d’offres exceptionnelles pour le Black Friday

Et si on vous disait que la PS5 Slim pouvait bénéficier de 75€ de réduction et que le prix du PSVR 2 chutait à 399,99€, seriez-vous prêt à y croire ?

DR

Le Black Friday est l’événement commercial à ne pas manquer pour faire de bonnes affaires. Et il semblerait que Sony soit prêt à mettre le paquet pour vendre des PS5 Slim et des PSVR 2 et écouler ses stocks. Peut-être pour laisser de la place à la PS5 Pro, fraîchement mise sur le marché et déjà sujette à controverses, notamment sur les performances de la fonction Game Boost. Ou encore pour relancer les ventes du PSVR 2 qui ont été décevantes en début d’année.

Que réserve Sony aux Gamers pour le Black Friday 2024 ?

L’information a été publiée par billbil-kun sur le blog de Dealabs, un site bien connu qui répertorie de nombreuses promotions et bons plans sur différentes boutiques d’e-commerce, partagés par toute la communauté.

D’après ses sources chez Sony, l’auteur de la fuite annonce des packs PS5 nommés PS5 – Fortnite Cobalt Star avec du contenu additionnel pour le jeu Fortnite (8 skins exclusifs + 1000 V-Bucks).

L’édition Standard passerait à 474,99 euros au lieu de 549,99 euros et 374,99 euros au lieu de 449,99 euros pour l’édition digitale, soit une réduction de 75€ à partir du 22 novembre et pendant 2 semaines. Et l’auteur de l’article s’appuie sur une bande-annonce que Sony a publiée sur YouTube puis retirée très rapidement. Fuite volontaire pour alimenter les rumeurs ou vraie bourde du Community Manager, le doute est permis…

Autre grande annonce de billbil-kun, toujours sur le blog de Dealabs, le casque de réalité virtuelle de Sony, le PSVR 2 ferait aussi l’objet d’une très grosse réduction, faisant chuter le prix de l’appareil à 399,99€ au lieu de 599,99€. Et si vous cherchez à acquérir également le jeu Horizon Call of the Mountain, un pack comprenant le casque et le code d’activation du jeu, sera aussi disponible à un prix imbattable à 399,99€ au lieu de 649,99€.

Il s’agira d’être réactif le 22 novembre pour profiter de ces belles promos…