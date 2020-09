PS5 : les précommandes s’arrachent, y en aura-t-il pour tout le monde ?

Les PS5 et PS5 Digital Edition sortiront le 19 novembre prochain. Prix de vente : 499,99 € et 399,99 € pour la Digital Edition, celle sans lecteur optique qui pourrait être en concurrence avec la très probable Xbox Series V.

PS5, en rupture de stock en moins de 20 minutes chez Amazon – Crédit : Tomsguide.fr

A la première heure ce 17 septembre, Fnac, Darty et Cdiscount ont dégainé leurs offres de précommandes. Pas de ristourne de la première heure, mais qu’à cela ne tienne, les joueurs se sont rués dessus. Résultat, les stocks ont fondu comme neige au soleil. En moins d’une heure tout était vendu.

PS5 : des précommandes qui vident les stocks

Amazon a pris son temps et vient de lancer ses précommandes sur les consoles de Sony à 11h. En moins de 20 minutes, la PS5 est déjà indisponible chez le géant américain.

Elle est aussi disponible chez Boulanger, mais impossible d’accéder au site. Une page affiche le message suivant : « en raison d’un nombre important de connexions notre temps de chargement est plus long que la normale ». Avec un peu de patience, on peut néanmoins accéder au site et précommander normalement les PS5 et PS5 Digital Edition. Pour l’instant, elle demeure en stock ici.

Il faut faire la queue pour la PS5 chez Boulanger – Crédit : Tomsguide.fr

A la vue du rythme effréné auquel les précommandes partent sur les sites de e-commerce, nous avons souhaité connaître l’état des stocks desdits marchands. Et pour l’instant, aucune communication de leur part. Un responsable de chez Sony a été le seul à nous répondre avec un laconique « je ne peux point vous communiquer cette information ».

Y aura-t-il une pénurie de PS5 ?

La crainte d’un nombre trop peu important de consoles disponibles, et donc de possibles ruptures de stock, a été amplifiée ces dernières heures par Bloomberg. Selon l’agence de presse, seules 11 millions de consoles seront fabriquées d’ici mars 2021. C’est 4 millions de moins que ce qui était initialement prévu par Sony, Bloomberg ajoutant que ces difficultés sont causées par des problèmes de rendement.

Sony a toutefois démenti cette rumeur dans un entretien accordé à GamesIndustry. Le constructeur ne communique pas les détails concernant la production industrielle des PS5, mais indique toutefois que les informations de Bloomberg sont fausses. Selon le constructeur, l’objectif de production de PS5 n’a pas été modifié depuis le lancement de la production de masse de la console.