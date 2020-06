PS5 : son catalogue de jeux est le plus important de l’histoire de la PlayStation, selon Sony

Ratchet & Clank : Rift Apart / Sony

La PlayStation 5 semble bien partie pour être un succès mondial. Depuis sa présentation officielle le jeudi 11 juin, on n’entend parler que d’elle. La PS5 standard, mais aussi la PS5 Digital Edition, dominent les actualités du jeu vidéo. En effet, nous attendons toujours l’Inside Xbox du mois de juillet avant d’en apprendre davantage sur les jeux de la console de Microsoft. Quoiqu’il en soit, la PS5 a conquis le cœur de nombreux joueurs, mais peut-être pas leur porte-monnaie puisque son prix reste encore mystérieux.

13 jeux exclusifs ont été présentés, un nombre record

À l’occasion de la présentation de la console, Sony a révélé 26 jeux PS5 dont 13 first-party. Ceux-là seront disponibles exclusivement sur la console de Sony. Si l’on en croit l’affirmation du constructeur, les titres tels que Resident Evil 8 Village, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart, Gran Turismo 7 ou même Demon’s Souls ne représentent alors que l’apéritif de la console. Dans ce cas, il va falloir que le plat de résistance soit encore plus impressionnant afin de ne pas décevoir.

Le responsable du marketing mondial et de l’expérience client de la marque PlayStation, Eric Lempel, s’est entretenu avec Sid Shuman, directeur de la communication sur les contenus de PlayStation. Le podcast est disponible sur SoundCloud et il a aussi été retranscrit sur le blog de PlayStation. Eric Lempel a déclaré que c’est « le plus grand lineup [de jeux first-party] que nous ayons jamais eu dans l’histoire de la PlayStation. Nous avons la chance d’avoir autant de titres et de personnages aimés avec lesquels les joueurs ont grandi au fil des années. Je suis étonné de la performance de nos studios par rapport à la période de lancement ».

Les joueurs sont en effet plus qu’impatients de se replonger dans les franchises qui les ont accompagnés depuis des années. Ne parlons même pas de Demon’s Souls sorti il y a dix ans. Les fans du genre attendaient son remake depuis fort longtemps. Enfin, Eric Lempel n’a pas donné davantage de détails en ce qui concerne le lineup de la PS5. Bien que la console semble prometteuse, les joueurs auront du mal à garder la hype tant qu’ils ne connaissent pas le prix officiel de la machine.

Source : ComicBook