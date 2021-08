PS5 : une console améliorée plus légère est déjà en vente

Une nouvelle PS5 améliorée qui est aussi plus légère a été distribuée en Australie. Certains joueurs ont déjà pu l’acheter. Sony n’a pas détaillé toutes les différences du nouveau modèle, mais son socle est amélioré par rapport au modèle de base.

Le mois dernier, une PS5 plus légère est apparue chez un revendeur japonais. Il s’agissait uniquement de la PS5 Digital Edition avec le code modèle CFI-1100B. Finalement, un nouveau modèle de la PS5 a été distribué et concerne la version standard avec lecteur de disque Blu-Ray.

La PS5 – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

La nouvelle PS5 a déjà été distribuée en Australie. Elle s’appelle CFI-1102A. À l’heure actuelle, tous les stocks australiens de la PlayStation 5 ont ce nouveau modèle. Ainsi, des joueurs ont déjà pu se la procurer, malgré la pénurie de la console next-gen de Sony dans le monde.

La nouvelle PS5 australienne serait bientôt disponible dans le monde

La firme japonaise n’a pas encore révélé officiellement toutes les nouveautés de la PS5 CFI-1102A. Néanmoins, selon les premiers rapports, c’est une console améliorée plus légère. Ce ne sont pas des améliorations en termes de performance, mais en termes de conception. En effet, la nouvelle PS5 disponible en Australie est fournie avec une vis différente pour fixer le socle verticalement.

Comme Sony l’avait montré dans la vidéo de démontage de la PS5, les joueurs doivent se munir d’un tournevis ou d’une pièce de monnaie pour visser le socle de la console quand elle est posée verticalement. Ce n’était pas le choix le plus judicieux. Tout le monde n’a pas forcément envie d’aller chercher un outil supplémentaire au moment du déballage de la PlayStation 5. La vis de la nouvelle PS5 CFI-1102A peut donc se visser à la main.

De plus, la PS5 repérée en Australie semble aussi être plus légère que la console de base vendue dans le monde entier depuis novembre 2020. Elle pourrait donc être plus légère de 300 g. Cependant, nous ne savons pas encore ce qui a été modifié sous son châssis pour lui faire perdre ce poids.

Enfin, l’Australie est le premier pays à recevoir le nouveau modèle de la PS5, mais ce ne sera pas le dernier. En effet, la PS5 CFI-1102A devrait bientôt être distribuée dans le monde entier. D’ailleurs, n’oublions pas que Sony voudrait une version plus puissante dès 2022 pour lutter contre la pénurie.

Source : ComicBook