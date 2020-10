PS5 : une fuite révèle un SSD de 500 Go à 115 $

Boîte de la PlayStation 5 – Crédit : Amazon

La sortie de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition se rapproche à grands pas pour nos voisins outre-Atlantique puisqu’ils auront la console next-gen dès le 12 novembre alors que nous devons patienter jusqu’au 19 novembre en France. En attendant, de nouvelles fuites continuent à percer sur la toile, et plus particulièrement sur Twitter. La nouvelle en date est la photo d’une étiquette de prix d’un SSD de 500 Go à Walmart, un géant de la grande distribution aux États-Unis. La photo a été partagée par le compte Twitter « @GamesAndWario ».

Un SSD à 115 $ pour une console à 499,99 $ ou 399,99 $

Comme vous pouvez le voir, cette étiquette de prix indique un SSD de 500 Go dédié à la PS5 vendu au prix de 115 $. En effet, Sony a déjà présenté l’emplacement M.2 PCIe 4.0 dans la vidéo officielle de démontage de la PS5 qui permet aux joueurs de brancher un SSD supplémentaire. Celui-ci risque d’être indispensable pour certains joueurs étant donné qu’il n’y aurait que 664 Go d’utilisable sur le SSD d’origine de 825 Go.

PS5 SSD price spotted at Walmart it begins.Thanks EJ #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/diC5wC3iek — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 22, 2020

Bien que le prix de ce SSD de 500 Go soit relativement correct, cela n’empêche que certains joueurs comment à s’inquiéter de l’investissement que pourrait représenter la PlayStation 5. En effet, s’il faut ajouter 115 $ aux 499,99 $ de la PS5 standard ou aux 399,99 $ de la PS5 Digital Edition, cela représente une somme non négligeable. De plus, il faut aussi prendre en compte les prix des jeux next-gen qui ont augmenté. Certains seront effectivement vendus à 79,99 € à leur sortie.

Enfin, si les joueurs achètent également des accessoires comme une manette DualSense supplémentaire ou même le casque sans-fil PULSE 3D, le prix total de la console next-gen de Sony va rapidement grimper. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prendre cette fuite d’un SSD à 115 $ avec des pincettes. Sony et Walmart n’ont encore rien confirmé.

Source : ComicBook