Meilleur Hub USB-C pour PC et MacBook : quel modèle acheter en 2024 ? 

Les fabricants de PC portables proposent aujourd’hui des modèles toujours plus fins. Mais cela se fait parfois au détriment de la connectique. Actuellement, on trouve des docks pouvant pallier ce problème. Découvrez notre sélection des meilleurs hubs USB-C pour PC Windows et MacBook.

Notre top 3 des meilleurs hubs USB-C

L’USB Type-C est la connectique du futur puisqu’elle transporte les données, le courant et permet même d’étendre les affichages. Malheureusement, certains constructeurs d’ordinateurs portables se précipitent vers l’avenir, produisant des machines exclusivement équipées de ports USB-C. D’un autre côté, les utilisateurs sont encore très dépendants de l’USB-A pour leurs disques durs, souris, moniteurs et autres périphériques.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement racheter des accessoires. En effet, les hubs USB-C sont là pour pallier l’absence des différentes connectiques (USB, HDMI, etc.). Sur le marché actuel, il existe de nombreuses références pour ces types de docks. Voici notre comparatif des meilleurs hubs USB-C pour PC Windows et MacBook.

Satechi V2, un hub aussi design que complet

Satechi V2 Un hub aussi design que complet

43.99€ Voir l’offre

53.90€ Voir l’offre

63.99€ Voir l’offre

63.99€ Voir l’offre

63.99€ Voir l’offre

On aime Connectique complète

Design très réussi

Bonnes performances globales

HDMI avec 4K (60Hz) On n'aime pas Tarif élevé

Seulement un port USB-C

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le Satechi V2, un hub au design très agréable et à la connectique complète. Son châssis en aluminium (gris, argent et or) lui permet de bien s’intégrer à un set-up MacBook. Cependant, son prix est supérieur à la plupart des modèles présents dans cette sélection.

Dans tous les cas, vous pouvez compter sur un port USB-C (pour pallier celui pris par le hub), 3 ports USB-A en 3.0, un port Ethernet et un port HDMI. De plus, ce produit embarque un emplacement pour carte SD et un autre pour carte microSD. C’est toujours intéressant, surtout si on a perdu son adaptateur.

Au final, vu le nombre de ports disponible, ce dock est particulièrement compact, comparé à certains concurrents. Plus dans le détail, l’Ethernet supporte des débits jusqu’à 1000 Mb/s et le HDMI est compatible 4K avec une fréquence 60 Hz.

Dernier point il supporte la fonctionnalité passthrough jusqu’à 60W. Plus précisément, cette dernière permet de recharger votre PC directement depuis le hub.

Novoo HUB USB-C 8-en-1, le meilleur dock multifonctions

Novoo HUB USB-C 8-en-1 le meilleur dock multifonctions

On aime Nombreux ports

Présence d'une prise Ethernet

Câble USB-C protégé durant le transport

Chargeur 100W On n'aime pas On cherche encore….

Le Novoo HUB USC-C est un dock qui possède toutes les prises essentielles, à savoir un port 4K HDMI, un port de charge USB-C de 100 W, 3 ports USB 3.0, ainsi qu’une prise RJ45 afin de diminuer considérablement la latence sur vos jeux vidéo. De même, il possède aussi un lecteur de carte SD / Micro SD.

Fonctionnalité basique mais qui a son importance, le câble se replie entièrement dans une protection prévue à cet effet, lui permettant ainsi d’être protégé lors d’un transport. Cela diminue ainsi son usure sur le long terme. Il possède aussi un lecteur de carte SD / MicroSD.

Mobility HyperDrive Pro, le hub USB-C destiné au MacBook

Mobility HyperDrive Pro Le hub USB-C destiné au MacBook

61.98€ Voir l’offre

On aime Présence de 8 ports…

Joli design

Charge jusqu'à 100W

Très compact On n'aime pas … mais de port Ethernet

Seulement 2 ports USB-A

On reste sur des produits haut de gamme avec le Mobility HyperDrive Pro. Ce dernier a été étudié pour parfaitement s’intégrer à l’environnement Apple. Mais il peut également fonctionner sur d’autres ordinateurs. Sinon, il a la particularité d’être 8 en 2, c’est-à-dire qu’il se branche sur deux ports USB-C à la fois.

D’un autre côté, on retrouve sur ce modèle 2 ports USB-A (3.1), deux autres USB-C, un emplacement pour carte SD et un autre pour carte microSD. Enfin, il dispose d’un port HDMI, mais on ne trouve rien pour l’Ethernet sur ce dock. C’est dommage, sinon il aurait véritablement été complet. Bien évidemment, il peut recharger votre PC portable. D’ailleurs le fabricant annonce une puissance allant jusqu’à 100W.

Dernière chose, ce hub est très compact, on peut littéralement le glisser dans notre poche pour le transporter. C’est d’ailleurs ce design minimaliste qui donne l’impression d’avoir affaire à un produit Apple officiel. Cependant, rappelons que la firme de Cupertino ne commercialise pas (encore) de hub officiel pour MacBook.

Hub USB-C Belkin 6 en 1, le meilleur rapport qualité/prix

Hub USB-C Belkin 6 en 1 Le meilleur rapport qualité/prix

59.18€ Voir l’offre

59.90€ Voir l’offre

59.99€ Voir l’offre

59.99€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

On aime Tous les ports nécessaires

Léger et pratique

Présence 4K sur le HDMI On n'aime pas Peut chauffer si utiliser pour de longs transferts

Pour la suite de ce comparatif, nous arrivons sur un des produits les plus abordables, mais aussi le moins complet. Cependant, le Hub USB-C Belkin 6 en 1 se distingue par un beau design et un rapport qualité/prix très intéressant. Pour commencer, il fonctionne sur Mac comme sur les ordinateurs portables sous Windows. Ensuite, il est vraiment compact et il est donc facilement transportable.

De plus, il est possible de brancher des câbles depuis 3 côtés différents. Cela permet d’éviter les enchevêtrements, très fréquents avec ce type d’appareil. Enfin, son châssis semble robuste. En termes de connectique, il possède deux ports USB-A 3.0, un port USB-C PD, un port Ethernet, un emplacement carte SD et un dernier port pour le HDMI.

Ce dernier est d’ailleurs capable de supporter de la 4K à 30 Hz. Le fabricant annonce des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gbit/s. D’autre part, il possède la fonctionnalité passthrough jusqu’à 100W. En bref, ce Hub USB-C Belkin 6 en 1 ne manque de rien. Sans être le meilleur de sa catégorie, son prix généralement autour de 50 euros le rend très attractif.

Ugreen Hub USB-C 4 Ports USB 3.0, le meilleur premier prix

Ugreen Hub USB-C 4 Ports USB 3.0 Le meilleur premier prix

On aime Tarif abordable

Large compatibilité

Compact On n'aime pas Connectique limitée, mais attendue

Avec le Ugreen Hub USB-C, on arrive sur un produit abordable et des plus basique. Il est également utilisable avec des smartphones ou des tablettes. D’ailleurs la marque annonce même qu’il est compatible avec la Steam Deck. Ce dernier a pour vocation de servir comme un dock permettant simplement d’utiliser des accessoires en USB-A sur un PC portable en USB-C.

En effet, il embarque uniquement 4 ports USB-A 3.0. Côté vitesse de transfert, le fabricant annonce jusqu’à 5Gbit/s. C’est amplement suffisant pour ce type d’appareil. Cependant, ici on ne trouve pas de port HDMI ou d’emplacement pour une carte mémoire microSD. Il est donc destiné à une clientèle ayant juste besoin du strict nécessaire.

Mais au moins, le prix de ce modèle ne dépasse pas 20 euros. On peut même le trouver moins cher chez certains revendeurs spécialisés. De plus, son châssis en plastique ABS a l’air assez solide. Dernière précision, on ne peut pas s’en servir pour recharger un ordinateur et il est aussi impossible d’utiliser une Chromecast avec ce dock.

Hub Kingston Nucleum USB-C, le plus compact

Hub Kingston Nucleum USB-C Le plus compact

39.88€ Voir l’offre

On aime Bon rapport qualité/prix

Vraiment compact

Connectique complète On n'aime pas Absence port Ethernet

Puissance de charge limitée pour certains appareils

Si vous cherchez un modèle compact et à un tarif abordable, alors le Hub Kingston Nucleum USB-C est fait pour vous. Enfin, il est compatible avec un large choix d’appareils. Mais en plus d’être facilement transportable, il embarque toute la connectique nécessaire à un bon dock USB-C.

Pour ce prix, on peut compter sur deux ports USB-C, deux autres USB-A 3.1, un port HDMI, un emplacement carte SD et un dernier pour carte microSD. Au final, le seul port manquant est celui pour un câble Ethernet. Sinon du côté du port HDMI, ce dernier supporte de la 4K UHD. Bien évidemment, il est possible de directement recharger des appareils comme un smartphone avec ce hub.

Mais quoiqu’il arrive, sa principale force se trouve du côté de sa compacité. Si vous avez l’habitude de fréquemment vous déplacer, c’est le module le plus intéressant de comparatif. Dernier point, le design du Hub Kingston Nucleum a été étudié pour accompagner les MacBook. Cela se remarque facilement à la vue de son coloris gris.

Dell USB-C Mobile Adapter DA310, le Hub USB-C le plus complet

Dell USB-C Mobile Adapter DA310 Le Hub USB-C le plus complet

59.99€ Voir l’offre

93.92€ Voir l’offre

95.46€ Voir l’offre

100.40€ Voir l’offre

On aime Design unique

Compact

Large choix de connectique

Bonnes performances On n'aime pas Manque un ou deux ports USB

Tarif élevé

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons le Dell USB-C Mobile Adapter DA310. C’est le produit le plus complet de cette sélection, mais aussi le plus onéreux. Il se destine essentiellement à des professionnels, mais évidemment tout va dépendre des besoins de chacun.

Tout d’abord, on note un design absolument unique. En effet, sur le marché actuel, presque tous les hubs USB-C disposent d’un format rectangulaire. Mais Dell a décidé de prendre le contrepied en réalisant un dock rond. D’ailleurs, c’est cet esthétisme qui permet d’enrouler le câble USB-C pour le ranger et le protéger. En bref, c’est un appareil parfaitement adapté au transport.

Ensuite, au niveau de la connectique on retrouve, 2 ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI (4K à 60 Hz), un connecteur Display Port, un port VGA et un dernier RJ-45. En bref, difficile de faire plus complet. Cependant, on regrette un peu le nombre limité de ports USB.

Sinon, le fabricant annonce la présence de la fonctionnalité SuperSpeed permettant une vitesse de transfert jusqu’à 10 Gbit/s. Et il est également possible d’alimenter votre ordinateur portable avec ce modèle (90W). Dernier point, ce Dell USB-C Mobile Adapter DA310 est compatible macOS, Linux, Windows, etc.

🤔 Combien de ports sur mon hub USB-C ?

Le nombre de ports USB-C de votre hub va uniquement dépendre de vos besoins. En effet, plus vous avez de périphériques à brancher, plus vous de ports seront nécessaires. De même, il faut prendre en compte le type d’accessoires que vous allez utiliser.

Si vous avez uniquement besoin de ports USB-A pour connecter un disque dur ou une clé USB, des appareils d’entrée de gamme avec quelques sorties sont suffisants. De même, si vous voulez en plus utiliser une souris et un clavier, il va falloir monter en gamme. À l’inverse, si par exemple, vous utilisez beaucoup votre appareil photo, un emplacement pour carte SD ou microSD devient intéressant. C’est la même chose pour le connecteur HDMI. Si vous souhaitez brancher un écran, ce dernier devient obligatoire.

Dans tous les cas, il faut prendre en compte ses différents besoins avant de réaliser son achat.

💻 Est-ce qu’un hub USB-C peut charger mon PC portable ?

Oui, il est tout à fait possible de recharger son MacBook ou PC portable avec un hub USB-C. Bien évidemment, il faut faire attention à se procurer un modèle disposant de cette fonctionnalité. Cette dernière a généralement pour nom « passthrough », ou alors on trouve un logo en forme d’éclair.

Si votre appareil à cette dénomination, alors vous ne devrez pas avoir de problèmes. D’un autre côté, il est aussi possible de charger un smartphone ou une tablette grâce à ce type de dock. En règle générale, la puissance maximale est de 100W.

Vous devez vous en douter, mais il suffit de le brancher au port USB de votre PC portable ou MacBook. Cependant, il y a deux écoles : soit un câble va jusqu’à l’ordinateur, soit il faut coller le bloc directement au port USB-C. Dans notre sélection, on retrouve les deux types de produit.

Mais faites attention au moment de votre achat. Certains modèles sont uniquement utilisables sur macOS et non sur Windows. L’inverse est aussi vrai. Côté fonctionnement, ils sont autoalimentés. Cela veut dire qu’ils prennent directement de l’énergie depuis l’ordinateur. Ensuite à l’utilisation, c’est la même chose que pour la connectique traditionnelle d’un PC.

Cependant, il vaut mieux éviter d’utiliser tous les ports simultanément. Sur certains hubs, cela peut entraîner une surchauffe voire un arrêt inopiné de votre ordinateur. Ce problème peut arriver, par exemple, si on transfère des données et qu’on utilise en même temps le connecteur HDMI. À l’opposé, connecter une souris et un clavier en même temps ne posera pas de problèmes.

💰 Quel prix pour un hub USB-C ?

Le tarif d’un hub USB-C va dépendre de plusieurs facteurs. Il faut prendre en compte le nombre de ports, le type de ces derniers et la qualité des matériaux utilisés. Si vous avez juste besoin de quelques ports USB, on peut trouver de bons modèles autour de 20 euros. À l’inverse si un appareil dispose d’une importante connectique (comme le dock Dell ci-dessus), le prix peut aisément atteindre 100 euros.

En règle général, vous ne trouvez rien à un tarif supérieur. Dernier point, mieux vaut éviter les appareils trop adorables (pour ne pas dire bas de gamme). En effet, certains peuvent causer des dommages à la batterie quand il recharge cette dernière.

