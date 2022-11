Quentin Tarantino donne des (mauvaises) nouvelles de son tout dernier film

Tout en faisant la promotion de son nouveau livre Cinema Speculation, Quentin Tarantino a fait le point sur son dixième et dernier film. Malheureusement pour ses fans, les nouvelles ne sont pas forcément ragoûtantes.

Quentin Tarantino © Droits Réservés

Après avoir écrit et réalisé neuf films, Quentin Tarantino avait révélé son intention de mettre fin à sa carrière de réalisateur après son dixième film. Pour son dernier long métrage, Tarantino a évoqué des idées allant de Kill Bill 3 à un western, un film d’horreur ou une comédie. Cependant, à ce stade, rien n’est connu sur cette dernière production.

Lors d’une récente apparition sur le podcast 2 Bears, 1 Cave de YMH Studios avec Tom Segura, Tarantino a toutefois évoqué l’avancée de la production de son dernier film. Et les nouvelles sont décevantes, on ne va pas se le cacher. Il va falloir patienter.

Quentin Tarantino n’a toujours pas réfléchi à ce qu’il allait faire

Dans son interview, le célèbre réalisateur a dit qu’il n’avait pas encore commencé à écrire son dixième film, ni même pensé au scénario. Lorsqu’on lui a demandé si son dernier film était déjà écrit, Tarantino a répondu « Ah non, je n’y ai même pas encore pensé ». On est encore très loin d’une sortie en salles, donc.

À quoi s’attendre avec le dernier film de Quentin Tarantino ? Le réalisateur avait déjà exprimé, par le passé, d’en faire un film d’horreur au concept « formidable ». D’autres idées inutilisées que Tarantino a mentionnées dans le passé incluent un western, avec un biopic sur John Brown. Il avait également évoqué un film de gangsters se déroulant dans les années 1930, après avoir abandonné l’idée de faire un film sur Stark Trek.

Quentin Tarantino avait par la suite déclaré que son dernier film serait « une œuvre entièrement originale », excluant de facto Kill Bill 3 ou d’autres productions du genre. Après tout, à part Jackie Brown, tous les autres films de Quentin Tarantino profitent de scénarios originaux.

Malgré l’attente, sachez que Quentin Tarantino prévoit de réaliser une série limitée de huit épisodes l’année prochaine. Certains pensent que cela pourrait être un spin-off de Once Upon a Time in Hollywood.