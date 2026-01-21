Record absolu pour cette voiture chinoise : 10 000 commandes en quelques minutes

Xpeng P7 : 10 000 précommandes en six minutes

La marque chinoise Xpeng continue de se développer à l’international avec sa berline électrique P7+, qui a déjà connu un succès avant même son lancement commercial. En Chine, les 10 000 premières précommandes ont été atteintes en seulement six minutes et 37 secondes. Pour réserver la voiture, il suffisait de verser un acompte symbolique de 99 yuans (environ 12 €), avec une remise temporaire de 3 000 yuans (360 €) offerte au moment de l’achat final.

Cette promotion a depuis expiré, et le prix officiel en Europe est fixé à 45 990 €, positionnant cette berline face à des rivales solides comme la Tesla Model 3 et la Xiaomi SU7.

Des caractéristiques techniques séduisantes

Mesurant plus de cinq mètres de long et près de deux mètres de large, la P7+ mise sur un design élégant et un aérodynamisme optimisé pour réduire la consommation et augmenter l’autonomie. La stabilité et l’efficacité énergétique sont au rendez-vous avec un coefficient de traînée de 0,201 et un aileron arrière qui se déploie automatiquement à grande vitesse.

La P7+ est proposée en six coloris variés, du jaune au violet, en passant par le bleu et le gris. Côté motorisation, les clients peuvent choisir une version propulsion avec un moteur de 270 kW ou une version intégrale, dotée de deux moteurs (avant et arrière) offrant 437 kW. Les batteries sont disponibles en 74,9 kWh et 92,2 kWh, permettant une autonomie allant de 702 à 820 km selon le cycle chinois CLTC. Grâce à l’architecture électrique 800 V, la P7+ prend en charge la charge ultra-rapide. En seulement 10 minutes, elle peut récupérer plus de 500 km et passer de 10 % à 80 % en un peu plus de 11 minutes.

Il est utile de rappeler ici que Xpeng a annoncé son implantation en Europe en 2024, mettant sur le marché une gamme totalement électrique incluant les SUV G6 et G9, ainsi que la P7+ qui vient s’ajouter à la sélection et vise le créneau des berlines de luxe.