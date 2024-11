Reprise du marché des smartphones : pourquoi Apple reste à la traîne ?

Cela faisait 2 ans maintenant que le marché mondial des smartphones enregistre une baisse de ses ventes : -2,7% en 2022, suivi par une nouvelle baisse de 4% en 2023 (Source Statista).

Les résultats publiés par IDC sont donc une bonne nouvelle. Apple et ses concurrents ont expédié 6,2 % de smartphones en plus en 2024, ce qui représente environ 1,24 milliard d’unités en 2024.

Mais toujours selon IDC, cette reprise est en demi-teinte. Elle serait due à un rattrapage de la demande accumulée ces 2 dernières années depuis la sortie de la période Covid, mais aussi grâce à une hausse dans les régions où la pénétration des smartphones reste faible.

Les volumes de vente d’iPhones n’ont progressé que de 0,4 %, un chiffre donc bien inférieur au reste du marché. Des résultats qui s’expliquent par les ventes décevantes de l’iPhone 16. Mais il est vrai qu’en l’absence d’innovation majeure (l’IA n’était pas prête au lancement des iPhone 16), les acheteurs ont probablement hésité à investir au minimum 1000 euros (prix de départ de l’iPhone 16) pour acquérir le dernier modèle de chez Apple.

Apple à la peine mais toujours numéro 1 sur les bénéfices

Les fournisseurs Android, avec leurs appareils plus abordables, ont permis aux marques chinoises de se démarquer dans un marché mondial économiquement morose avec des modèles à moins de 200 euros comme le realme 12X 5G que nous avons testé durant l’été.

Pourtant, Apple conserve sa position de leader en termes de bénéfices, grâce à un prix de vente moyen supérieur à 1 000 dollars, alors que les appareils Android se situent en moyenne autour de 295 dollars, toujours d’après les estimations de l’IDC.

Les améliorations apportées grâce à l’intelligence artificielle, thème majeur chez Samsung, Apple et Google, n’ont pas encore réussi à capter l’enthousiasme des consommateurs.

« Bien que l’IA générative reste un sujet de discussion important et une priorité pour de nombreux fournisseurs, son impact sur la demande se fait encore attendre et elle n’a pas engendré de mises à niveau massives », explique Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC. « Il faudra plus d’investissements pour sensibiliser les consommateurs et créer une fonctionnalité ‘incontournable’ qui incitera les gens à se rendre en magasin et déclenchera ce super cycle tant attendu.»

Malgré une certaine reprise, les livraisons mondiales de smartphones n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie, et IDC anticipe une croissance à chiffre unique pour les années à venir. Le rallongement des cycles de mise à jour, la saturation du marché dans les économies développées et l’expansion rapide du marché des smartphones reconditionnés sont perçus comme des facteurs majeurs de cette stagnation.