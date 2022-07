Quel smartphone choisir à moins de 200 € ?

Redmi Note 11 ©Xiaomi

Le marché du smartphone est en perpétuelle évolution, la guerre des constructeurs fait rage et profite aux utilisateurs qui sont toujours plus nombreux à posséder de petits bijoux technologiques dans leur poche. Le marché des smartphones d’entrée de gamme n’est pas en reste et il est désormais possible de s’offrir un appareil à moins de 200€ ultra performant. Focus sur 5 smartphones qui ont tout des grands.

Notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 €

Xiaomi Redmi Note 11

Realme 8i

Oppo A54 5G

Apple iPhone 8

Samsung Galaxy A13

Wiko Power U30

Xiaomi Redmi Note 11 Le meilleur à moins de 200 € 188,98€ > Amazon On aime Un package complet avec coque et protection d'écran

Deux jours d'autonomie

Ecran 90 Hz

Prise minijack et 2 haut-parleurs

Charge rapide 33 Watts On n’aime pas Pas à l'aise en mode nuit Verdict : Le Redmi Note 11 est un solide smartphone d’entrée de gamme. Bonne autonomie, écran correct, performances dans les clous, on ne lui reproche pas grand chose pour son prix. Même en photo on en a pour son argent. Son design est bien fini ce qui ne gâche rien et on a même droit à une sortie minijack, une coque, un chargeur rapide et une protection d’écran.

Le Redmi Note 11 remplace avec brio le très bon Redmi Note 10. Son écran de 6,43 pouces est assez bien calibré en mode standard. Full HD, il offre un rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour scroller sans perdre les yeux.

À l’intérieur, c’est un Snapdragon 680 qui siège. Un processeur proche de celui du Redmi Note 10. Il est donc assez limité si l’on souhaite jouer à des jeux gourmands (Genshin Impact, Diablo Immortal, etc.). Accompagné de 4 Go de RAM, il répond tout à fait présent pour les tâches communes, du streaming aux réseaux sociaux en passant par le surf Internet.

C’est sur le volet photo qu’il montre quelques faiblesses. L’autofocus est loin d’être rapide. Pourtant les résultats avec le capteur de 50 mégapixels sont bons en pleine lumière. Lorsque la pénombre s’invite, c’est plus délicat. Les mode portrait, macro et zoom (max x6 pour une qualité acceptable) tiennent la route.

Enfin, la batterie de 5000 mAh du Redmi Note 11 vous permettra de tenir loin d’une prise durant deux jours environ. Et Xiaomi a la sympathie d’inclure son chargeur rapide 33 Watts dans la boîte, ainsi qu’un film de protection et une coque. Un package complet.

Realme 8i Le meilleur rapport qualité-prix 187,95€ > Conforama On aime Un écran 120 Hz adaptive

Un bon contraste photo

Une batterie endurante On n’aime pas Une recharge lente

Un bloc photo toujours inesthétique

Pas idéal pour les jeux gourmands Verdict : Le RealMe 8i se distingue par la présence de son écran qui bénéficie d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et donc d’une grande fluidité dans l’affichage notamment pendant des sessions de jeu. Côté photo, un peu comme pour tous les smartphones de sa catégorie, les résultats sont bons et les contrastes au rendez-vous tant qu’il y a suffisamment de lumière. Avec un prix largement sous les 200 euros, le RealMe 8i offre incontestablement un très bon rapport qualité-prix.

Deuxième marque chinoise de notre sélection, Realme fait très fort avec son modèle 8i et se pose en concurrent direct de OnePlus, qui a un peu oublié l’entrée de gamme ces dernières années.

Lancé fin 2021, le Realme 8i est une version allégée de son prédécesseur et offre surtout le premier écran 120 Hz de la catégorie. Pour rappel, le One Plus 9 Pro, qui en est également pourvu, coûte autour de 700€.

Doté d’un design agréable, à part le bloc photo toujours aussi inélégant, et d’une bonne prise en main, l’appareil dispose d’un écran LCD IPS de bonne facture qui offre des contrastes et une luminosité très honorables, particulièrement si l’on pousse la température. Mais c’est évidemment la haute fréquence d’affichage que l’on ressent tout de suite et qui offre une fluidité hors du commun sur un téléphone à ce prix. Encore mieux, la fréquence est « adaptative », comme sur l’iPhone 13 légèrement plus cher (!), et permet donc d’économiser de l’énergie selon les applis utilisées (60, 90 ou 120 Hz).

L’on passera vite sur la partie audio du Realme 8i, qui sans être mauvaise, ne fait pas de miracle avec un seul haut-parleur. L’appareil compense toutefois avec la présence d’une prise jack 3,5 mm.

Côté photo, l’appareil donne de bons résultats (un bon piqué notamment) sur les prises de vue de jour et sur les selfies.

Gros point noir, comptez 2h20 pour le recharger.

Oppo A54 5G La 5G à moins de 200€ 199€ > E.Leclerc On aime Une belle autonomie

Double SIM, 5G

Un beau design On n’aime pas Une recharge lente

Un module photo un peu limité

Pas de norme IP Verdict : L’Oppo A54 propose de la 5G, ce qui sans être rare n’est pas si courant dans cette gamme de prix. Il affiche une excellente autonomie ainsi qu’un design plutôt sympa. Doté d’une dalle LCD de 6,5 pouces 90 Hz, cet Oppo conviendra aux personnes souhaitant un smartphone abordable, capable de prendre de belles photos de jour, meilleures même que celles de son grand frère le A74 5G.

Très proche de son homologue A74 5G, avec 2 Go de mémoire vive en moins, le A54 5G n’a pas grand-chose à envier à son ainé 50€ plus cher. À part un temps de recharge plus long, près de 3h !

Mais grâce à une confortable batterie de 5000 mAh, vous n’aurez pas à le charger trop souvent puisqu’il tient sans problème 24h.

Le module photo intègre 4 capteurs au dos dont le principal de 48,8 MP (ultra grand-angle) et 1 frontal de 16 MP et permet d’obtenir des résultats très satisfaisants, même si les photos de nuit sont difficilement exploitables et que vous devrez vous contenter de Full HD à 30 i/s pour vos vidéos. L’appli photo ColorOS qui accompagne l’appareil photo est bien pensée et facile d’utilisation.

Avec son dos et son cadre en polycarbonate de qualité, le Oppo A54 5G est élégant, possède le nécessaire (lecteur d’empreinte, prise jack, connecteur USB-C) et la dalle LCD de 6,5 pouces 90 Hz fait face à toutes les situations.

Apple iPhone 8 Le meilleur iPhone à moins de 200 € 199€ > YesYes On aime Performances toujours valables

Qualité photo au niveau

Certifié IP76

Encore mis à jour

La qualité de fabrication Apple On n’aime pas Ecran plus petit que les standards actuels

Autonomie un poil faible (un peu plus d'une journée max) Verdict : L’iPhone 8 a quelques années au compteur. Et pourtant, il est encore capable de se défendre. Ses performances ne sont plus celles d’un jeune smartphone, mais si l’on excepte les jeux vidéo trop gourmands, il s’en sort à merveille. Son unique capteur photo aussi a pris un coup de vieux. Néanmoins, Apple ayant toujours travaillé cet aspect, il offre encore de beaux clichés. Bref, si vous voulez un smartphone à la Pomme pour moins de 200 € (en reconditionné), c’est lui.

Pour moins de 200 €, on peut aussi s’offrir un iPhone. Bien entendu, on ne parle pas d’un modèle neuf. Apple démarre avec l’iPhone SE à 529 €. Mais en se tournant vers du reconditionné, on trouve l’iPhone 8 à 199 €. Ce prix, on l’obtient chez YesYes, un reconditionneur français, basé à Caen, en Normandie. Pour les avoir rencontrés, nous assurons leur sérieux et leurs compétences. Ils concentrent leurs efforts sur Apple et Samsung et s’occupent eux-mêmes du reconditionnement.

L’iPhone 8 est sorti en 2017, mais continue d’obtenir les mises à jour d’iOS. Ses performances sont toujours bonnes, même avec les usages actuels. Téléphonie, réseaux sociaux, streaming, même du jeu, on peut tout faire avec pour peu que l’on ne soit pas trop gourmand. Certes, il n’a pas de rafraîchissement à 90 Hz ou plus, oui son capteur photo n’est plus le plus performant, mais on tient un ancien haut de gamme pour moins de 200 €. Pour ceux qui veulent absolument un smartphone Apple pas cher, c’est le modèle unique.

Samsung Galaxy A13 Le meilleur Samsung à moins de 200 € 159,50€ > Amazon On aime Bonne qualité photo pour le prix (avec capteur principal)

Enorme autonomie (plus de 20 heures en usage)

Bonne finition

Android 12

Minijack, microSD et double SIM

Ecran Full HD+ On n’aime pas Ecran mal calibré

Performances légères

Pas de charge rapide

L’A13 est le point d’entrée dans la gamme Galaxy A. Sa dalle de 6,6 pouces offre une définition Full HD+ (2408×1080 pixels). Un grand écran pas très bien calibré malheureusement. Rien d’alarmant non plus, mais il n’est pas tout à fait juste avec une colorimétrie marquée sur les teintes fluo, plaisantes à l’oeil.

À l’intérieur, on trouve un Exynos 850 de Samsung et 4 Go de mémoire vive. Le couple fonctionne correctement pour les tâches simples. Il réussit à en faire un smartphone utilisable pour un quotidien pas trop chargé. Le multitâche n’est pas son fort. Côté jeux vidéo, oubliez-le, l’A13 est bien loin du Redmi Note 11 de Xiaomi – son principal concurrent – sur cet aspect.

Mais le Galaxy A13 prend sa revanche quand il s’agit de photo. Doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, il offre des clichés plus précis de jour comme de nuit. Il a tendance à surexposé les sujets, mais sans que ce ne soit dommageable. Des capteurs ultra grand-angle, macro et de profondeur complètent le module arrière. Ils font le job sans plus, excepté le mode portrait qui fonctionne bien.

Côté autonomie, on a droit à une batterie de 5000 mAh. Peu puissant, l’Exynos du Galaxy A13 permet de booster sa durée d’utilisation. On peut compter sur lui durant plus de deux jours sans avoir à le charger. C’est très bon. En revanche, pas de charge rapide.

Wiko Power U30 Une batterie énooorme 179€ > E.Leclerc On aime Une batterie de 6000 mAh

Un bon écran

Capteur d'empreintes et reconnaissance digitale On n’aime pas Un design imposant

Manque de polyvalence photo

Des performances limitées Verdict : Le Wiko Power U30 ne manque pas de pouvoir, en misant tout sur une batterie capable de tenir jusqu’à 4 jours selon l’utilisation de l’appareil. Cela se paye avec le poids et la taille, en faisant un portable pas toujours évident à tenir longtemps avec une seule main. Ce smartphone fait parfaitement l’affaire pour une utilisation classique et « professionnelle » avec une navigation adéquate mais il n’est pas spécialement adapté aux jeux ainsi qu’aux photos, surtout celles de nuit.

Concurrent direct, mais en perte de vitesse, d’Oppo et bien sûr de Xiaomi, Wiko se devait de frapper un grand coup pour (re)séduire. Et il a tout misé sur la batterie !

Résultat, un téléphone qui permet jusqu’à 4 jours d’autonomie en utilisation normale. Un résultat impressionnant qui a des conséquences évidentes sur le look du téléphone, gros (214g), grand (6,82 pouces d’affichage) et difficile à utiliser à une seule main. Le prix à payer pour pouvoir accueillir une batterie de 6000 mAh.

Peu de choses à dire sur le reste, si ce n’est que ce téléphone conviendra parfaitement à une utilisation « professionnelle », soit un peu d’internet, quelques vidéos et des médias sociaux. Hors de question d’imaginer faire marcher des jeux en 3D ou de faire de superbes photos de nuit.

Tournant sous Android 11, le Wiko Power U30 offre toutefois une navigation satisfaisante et quelques fonctionnalités (ainsi qu’une montagne d’applis) bien pratiques, à l’exemple de la capture écran tactile.

Quel forfait pas cher pour un smartphone à moins de 200€ ?

De belles photos avec un smartphone à moins de 200€, c’est possible ?

C’est bien connu, les smartphones à moins de 200€ n’ont pas d’aussi bons capteurs que ceux disponibles à des prix plus élevés, c’est un fait. Toutefois, il est possible de faire des photographies de qualité avec les bonnes conditions.

Tout d’abord, nous vous déconseillons l’utilisation à outrance du flash, moins efficace que ceux des compères plus haut de gamme. Profitez plutôt d’une bonne lumière naturelle sur le sujet afin de le faire ressortir comme il se doit.

N’hésitez pas également à jouer avec les différentes options pour embellir vos photos. Même les smartphones les plus accessibles proposent plusieurs outils de personnalisation, comme :

Exposition : calcule la luminosité de l’image, permettant de la rendre plus claire ou sombre selon les envies.

Flou : permet de flouter une partie de l’image (l’arrière-plan, notamment) afin de mettre en valeur un sujet.

Tons : c’est ce qui donne des images froides ou chaleureuses à vos clichés.

Saturation : améliore ou retire de la couleur.

Il y en a bien d’autres encore mais chaque marque et modèle propose ses spécificités.

Quel smartphone à moins de 200€ pour les jeux vidéo ?

Compte tenu de leurs performances amoindries, les portables à moins de 200€ capables de faire tourner des jeux avec de bonnes performances ne sont pas monnaie courante et la majeure partie du temps, il faut accepter de sacrifier soit la performance, soit la qualité d’image.

Il existe malgré tout quelques smartphones capables de certaines prouesses, comme le Realme 9i. Il est généralement un peu plus cher que le 8i que l’on retrouve plus haut dans la sélection mais il reste trouvable parfois à moins de 200€ et propose des performances de jeu suffisantes au vu de son prix.

Nous en parlons d’ailleurs dans notre guide d’achat concernant les meilleurs smartphones gaming du moment.

Un smartphone 5G à moins de 200 € ?

Lancée en novembre 2020, la 5G commence à devenir une habitude chez les Français et d’ici 2030, tout le territoire devrait être couvert, de quoi donner envie de se procurer un smartphone compatible afin de profiter d’une connexion rapide comme l’éclair.

Hélas, tous les smartphones ne sont pas compatibles 5G et ce même parmi les mieux équipés. Ainsi, il n’est pas étonnant que cela soit chose rare parmi ceux disponibles à moins de 200€ mais il y a quand même quelques élus.

Outre l’Oppo A54 et le Samsung Galaxy A22, d’autres mobiles compatibles 5G peuvent être proposés sous la barre symbolique des 200€. Il y a par exemple le POCO M4 Pro 5G, disponible à 179 €.

Quelles sont les concessions à faire avec un smartphone à moins de 200€ ?

C’est un fait, plus un smartphone est cher, plus il propose d’avantages et vice-versa. Ne vous attendez pas aux mêmes possibilités avec les mobiles à moins de 200€ et il faut donc s’apprêter à faire quelques sacrifices.

Outre des finitions moins exemplaires (davantage de plastique, entre autres), on retrouve majoritairement des écrans qui perdent en qualité avec l’absence d’OLED, sauf en de rares occasions. La définition est également moins élevée, ce qui peut être gênant si vous comptez regarder ou jouer avec un rendu des plus nets et comme précisé plus tôt, il faut davantage de travail pour réaliser de belles photos.

C’est surtout pour les jeux qu’il faut renoncer au meilleur des deux mondes, à savoir la performance et la résolution. Avec un smartphone plus faible, ne soyez pas surpris de voir que les configurations recommandées automatiquement soient basses ou moyennes avec les plus gros softs, même si cela peut changer au cas par cas. Si vous tenez absolument à avoir un portable gamer un minimum compétent et pas trop cher, nous vous renvoyons une fois de plus vers notre article sur les meilleurs smartphones gaming du moment afin de profiter de davantage de détails.