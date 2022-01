ROG Flow Z13 : la tablette gaming d’Asus compatible ROG XG Mobile

En avril dernier, Asus avait dévoilé le premier membre de sa nouvelle gamme Flow, un ultrabook étonnant, le ROG Flow X13, spécialement conçu pour les joueurs. En effet, outre son équipement interne performant, composé d’un processeur AMD Ryzen 9 5980HS et d’une puce graphique GeForce GTX 1650, ce PC portable – équipé d’un écran tactile de 13,4 pouces pouvant pivoter sur 360 degrés – était aussi doté d’un connecteur permettant de le raccorder au module externe ROG XG Mobile, embarquant une puce graphique très performante, en l’occurrence une GeForce RTX 3080 (lire notre test du Asus ROG Flow X13).

Aujourd’hui, Asus ajoute un nouveau représentant à la famille Flow. Ainsi, avec le ROG Flow Z13, Asus décline le concept de module graphique externe optionnel pour une tablette. Pouvant fonctionner avec un clavier détachable RGB, la ROG Flow Z13 est donc une sorte de Surface Pro gamer ! D’autant plus que la ROG Flow Z13 est munie d’une béquille qui permet de l’utiliser avec différents angles de vision, pour jouer, regarder des films ou surfer sur le Web et les réseaux sociaux.

Le constructeur devrait proposer deux tablettes ROG Flow Z13, dotées d’un écran de 13,4 pouces au format 16:10. La première supportera avec définition 4K, en 60 Hz, alors que la seconde pourra afficher des images en Full HD, avec une fréquence de rafraichissement élevée de 120 Hz. Les deux modèles seront compatibles avec la technologie Adaptive Sync et la luminosité maximale de leur écran sera de 500 nits. Le tout dans une tablette de 1,1 Kg et de 12 mm d’épaisseur !

Pour ce qui est des composants internes, plusieurs options devraient être disponibles. Les mieux loties intègreront un processeur Intel Core i9-12900H (à 14 cœurs), une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et un SSD de 1 To. La ROG Flow ZE13 sera compatible Wi-Fi 6E et intègrera une batterie de 56 Wh, pouvant être rechargée via un port Thunderbolt 4 en 100 W (50 % de charge retrouvée en 30 minutes). La connectique comprend également un port USB A et un lecteur de cartes mémoire SD.

La tablette Asus ROG Flow Z13 devrait être disponible au premier trimestre, à partir de 1499 €.

A lire aussi > Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2022 par marque