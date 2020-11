Samsung annonce l’Exynos 1080, un processeur en 5nm surpuissant pour les téléphones milieu de gamme

Lors d’un événement organisé aujourd’hui en Chine, la division semi-conducteurs de Samsung a annoncé que l’Exynos 1080 allait équiper la prochaine génération de smartphones milieu de gamme de Samsung, et certains smartphones de Vivo.

Samsung Exynos 1080 – Crédit : Samsung

L’Exynos 990 du début de l’année a connu de nombreux problèmes. En effet, celui-ci était à la traine en termes de performances par rapport au Snapdragon 865, et consommait beaucoup plus que la puce de Qualcomm. Cependant, Samsung s’est efforcé de changer cette dynamique pour l’année prochaine.

Il y a un mois, nous vous montrions déjà les premiers benchmarks de l’Exynos 1080, qui montraient qu’il pouvait surpasser la meilleure puce de Qualcomm, le Snapdragon 865+. Ce processeur ne serait même pas le plus puissant de Samsung. En effet, pour sa série Galaxy S et Galaxy Note, Samsung préparerait l’Exynos 2100, qui est déjà apparu sur Geekbench. Il fera partie des processeurs pour smartphones les plus performants de 2021, aux côtés des Kirin 9000 et du Snapdragon 875.

L’Exynos 1080, le processeur milieu de gamme qui rivalise avec le haut de gamme

Le Samsung Exynos 1080 est un processeur à huit cœurs avec une configuration 1+3+4. Il est fabriqué avec un procédé FinFET 5 nm EUV, qui devrait rendre les puces 25 % plus petites et 20 % plus efficaces sur le plan énergétique que le procédé EUV à 7 nm utilisé pour fabriquer l’Exynos 990.

Il utilise quatre cœurs de processeur ARM Cortex-A78, dont l’un est cadencé à 2,8 GHz. Les trois autres cœurs Cortex-A78 sont cadencés à 2,6 GHz. Il y a également quatre cœurs Cortex-A55 qui fonctionnent à 2 GHz pour les tâches légères. Samsung a déclaré au cours de l’événement que les performances single-core feraient un bond de 50 % par rapport aux processeurs de la génération précédente, tandis que les performances multi-core seront 100% plus élevées.

Côté GPU, le processeur utilise des cœurs Mali-G78 MP10, qui pourrait offrir des performances similaires à celles de l’Exynos 990 utilisé dans le Galaxy Note 20 Ultra. Côté fonctionnalités, le processeur prend en charge les écrans FHD+ 144 Hz, QHD+ 90 Hz, les capteurs de 200 MP, l’enregistrement vidéo en 4K 60 FPS, le HDR 10+, la vidéo en 10-bit, la RAM LPDDR5 et l’UFS 3.1. De plus, il est bien sûr compatible 5G Sub-6GHz (3,67 Go/s) et mmWave (5,1 Go/s). On peut également compter sur le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6. Le processeur devrait être introduit dans certains Galaxy A ainsi que sur le Vivo X60.

Source : Ice Universe