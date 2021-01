Samsung dévoile sa première caméra sous l’écran, mais pas pour les smartphones

Bien que Samsung n’ait pas encore détaillé sa technologie de caméra à sous-affichage, Samsung Display a publié aujourd’hui une vidéo sur Weibo, dévoilant ce à quoi on pouvait s’attendre de ses nouveaux panneaux OLED avec des caméras sous l’écran.

Samsung caméra sous l’écran dans les ordinateurs portables – Crédit : Fold Universe / YouTube

On sait que Samsung prépare un smartphone avec une caméra sous l’écran, et il pourrait s’agir du Galaxy Z Fold 3 qui arrivera cet été. Il ne s’agira pas du premier smartphone avec une caméra sous l’écran, puisque ZTE a déjà commercialisé son Axon 20 5G avec cette technologie en septembre 2020. Xiaomi pourrait aussi dévoiler un téléphone similaire plus tard ce semestre.

Cependant, il semble que Samsung va d’abord introduire cette technologie sur ses propres PC portables avant de la faire arriver sur ses smartphones. D’après la vidéo ci-dessous, le premier écran qui devrait en être équipé est nommé « Blade Bezel« .

Samsung veut créer des ordinateurs portables avec un écran sans bords

Il y a quelques jours, Samsung a dévoilé ses premiers écrans OLED pour les ordinateurs portables. Le fabricant coréen n’est pas habitué à travailler sur des écrans OLED aussi grands, puisque sur le marché des téléviseurs par exemple, Samsung Display ne produit aucune dalle OLED.

Le Samsung Blade Bezel aurait un écran presque sans bordures avec un ratio écran/corps de 93%. Cet ordinateur portable utilise un écran OLED Samsung au lieu des écrans LCD habituels, et parviendrait également à intégrer une caméra sous l’écran. De plus, d’après Samsung, l’écran ne mesurerait qu’un millimètre d’épaisseur, contre 2,1 mm pour un écran classique. Celui-ci serait aussi plus léger, seulement 130 g contre 180 g pour les anciens modèles.

On espère que l’arrivée de Samsung sur le marché des écrans OLED pour les PC portables contribuera à la réduction du prix de cette technologie. En effet, lorsque Asus est passé à l’OLED sur ses PC portables avec le Zenbook 15 Pro et Zenbook Flip S, il fallait compter près de 1799 euros pour les modèles les moins onéreux.

Source : Fold Universe