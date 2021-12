Samsung : Fuchsia pourrait bientôt remplacer Android sur les Galaxy

Samsung serait en train de préparer l’un des plus gros changements que la gamme de ses Galaxy n’ait jamais connus. Selon un leaker, le constructeur sud-coréen pourrait remplacer Android par Fuchsia, un système d’exploitation développé par Google.

Les Samsung Galaxy sont parmi les smartphones Android les plus populaires au monde. Les prochains Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra attendus pour le 8 février 2022 vont sans aucun doute rencontrer un franc succès comme chaque année. Néanmoins, le règne de Samsung sur les smartphones Android pourrait toucher à sa fin si le constructeur sud-coréen abandonne Android pour un autre système d’exploitation.

Samsung Galaxy S21+ – Crédit : Anh Nhat / Unsplash

Un nouveau système d’exploitation serait l’un des plus gros changements que les Galaxy n’aient jamais connus jusqu’à présent. Il ne s’agira pas d’un système d’exploitation propriétaire développé par Samsung, mais d’un OS de Google. Eh oui, le géant américain travaille sur un autre OS en parallèle d’Android. Celui-ci s’appelle Fuchsia.

Fuchsia aura la même interface utilisateur qu’Android sur les Samsung Galaxy

Le système d’exploitation Fuchsia a fait parler de lui pendant quelques années avant que Google le confirme officiellement en 2019. À la différence d’Android, Fuchsia n’est pas basé sur un noyau Linux, mais sur un nouveau micronoyau du nom de Zircon.

Avec Fuchsia, Google a créé un système d’exploitation capable de tourner sur toutes sortes d’appareils, y compris ceux qui ne possèdent pas d’écran. Il peut donc s’agir de smartphones, d’ordinateurs portables, de tablettes et d’objets connectés, etc. Par exemple, Google a déjà déployé Fuchsia sur ses écrans connectés Nest Hub. Les utilisateurs ne remarquent pas de différence entre Android et Fuchsia. Les deux OS possèdent effectivement la même interface utilisateur. La seule différence est le noyau sur lequel les deux systèmes sont basés.

Le leaker Dohyun Kim a révélé sur Twitter que Samsung se prépare à accueillir Fuchsia. Cependant, « il faudra quelques années à Samsung pour l’adopter », a-t-il prévenu. Le célèbre leaker Ice Universe a d’ailleurs lui-même confirmé cette déclaration. Fuchsia n’arrivera donc pas sur les Galaxy S22 l’année prochaine.

Yes — Ice universe (@UniverseIce) December 22, 2021

Quoi qu’il en soit, ce système d’exploitation est très prometteur. Il pourrait notamment permettre à Google de déployer des mises à jour de sécurité plus rapidement. Fuchsia s’adapterait aussi plus facilement à n’importe quel type d’appareil, y compris les smartphones avec des écrans pliables sur lesquels Samsung mise.

