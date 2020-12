Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra : les prix de tous les modèles se précisent

Samsung semble avoir beaucoup baissé le prix d’entrée des Galaxy S21. Même le Galaxy S21 Ultra est légèrement moins cher que le Galaxy S20 Ultra l’année précédente.

Rendus du Samsung Galaxy S21 Ultra – Crédit : Evan Blass / @evleaks

Il y a quelques jours, Roland Quandt dévoilait les prix de certaines versions des Galaxy S21. Cependant, le leaker a revu les prix à la baisse après avoir reçu de nouvelles informations. En effet, alors que le S21 Ultra devait commencer à 1399 euros, il semble désormais que le prix d’entrée soit plus accessible.

Les Galaxy S21 sont moins chers que les Galaxy S20

D’après Roland Quandt, les Galaxy S21 débuteront à 849 euros pour la version 128 Go, et 899 euros pour la version 256 Go. Pour rappel, les Galaxy S20 5G débutaient l’année dernière à 1009 euros. Il s’agit alors d’une diminution significative, qui peut s’expliquer par le dos en plastique des smartphones, que nous avions pu voir dans les rendus officiels des smartphones. Tout comme Apple, Samsung a aussi fait le choix de retirer le chargeur et la coque de protection de la boite de ses flagships. Enfin, Samsung ne commercialise plus de variantes 4G de ses téléphones en Europe, ce qui permet de limiter les coûts de production.

Concernant le Galaxy S21+, celui-ci sera disponible dès 1049 euros dans sa version 128 Go et 1099 euros dans sa version 256 Go. C’est moins cher que le S21+, qui débutait à 1109 euros dans sa version 5G. Enfin, le Galaxy S21 Ultra sera lui disponible en 128 Go, 256 Go et 512 Go, respectivement à 1349 euros, 1399 euros et 1529 euros. L’année dernière, le Galaxy S20 Ultra débutait à 1359 euros, soit 10 euros supplémentaires.

On peut noter que Samsung ne facture que 50 euros supplémentaires pour passer de 128 Go à 256 Go, quand des concurrents comme Apple demandent 120 euros pour passer à la version supérieure avec ses iPhone 12. Il est donc très intéressant cette année d’investir dans la version 256 Go, car les Galaxy S21 ne seront pas compatibles avec l’extension de stockage via une carte micro SD. Les smartphones seront tous dévoilés le 14 janvier 2021.

