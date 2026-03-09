Samsung Galaxy : vous allez pouvoir créer vos propres applications grâce à l’IA

Et si vous pouviez créer facilement vos propres applications et utilitaires sur votre Samsung Galaxy ? Le constructeur sud-coréen envisage sérieusement cette possibilité pour rendre l’expérience plus intuitive, personnalisable et adaptée à chacun.

Les nouveaux flagships de Samsung © Tom’s Guide

Samsung pourrait bien prendre le train du vibe coding, en l’appliquant au domaine des smartphones grand public. Cette approche de développement a été popularisée depuis la démocratisation de l’IA générative. Elle permet à des novices de développer même s’ils n’ont aucune connaissances en la matière. Il leur suffit de décrire en langage naturel ce qu’ils souhaitent concevoir, l’IA se chargeant de générer le code et d’appliquer les corrections au gré des itérations.

Si les nouveaux Galaxy S26 sont bardés de fonctionnalités IA, Samsung ne propose toujours pas de système de vibe coding. Mais cela pourrait bien changer à l’avenir. “Pour l’instant, nous sommes limités aux outils prédéfinis, mais grâce au vibe coding, les utilisateurs pourraient adapter leurs applications préférées ou créer quelque chose de personnalisé selon leurs besoins. Le vibe coding est donc très intéressant et nous l’étudions de près”, révèle Won-Joon Choi, responsable de l’expérience mobile chez Samsung, cité par Tech Radar.

Le vibe coding pourrait changer à jamais la manière dont nous utilisons nos Samsung Galaxy

Avec une telle fonctionnalité, les utilisateurs pourront créer facilement des applications ou des utilitaires pour leur téléphone. Il leur suffira simplement de décrire ce qu’ils aimeraient coder avec leurs mots, l’IA se chargeant du reste. Pratique pour développer une app adaptée à leurs besoins spécifiques.

A titre de comparaison, les smartphones Nothing proposent déjà un système de codage intuitif nommé Essential Apps. Celui-ci permet aux utilisateurs de créer des widgets personnalisés pour la page d’accueil en donnant simplement des instructions textuelles. Voici quelques exemples : traqueur de vols, vues d’agenda personnalisées, comptes à rebours, raccourcis vers des contacts, animal virtuel…

© Nothing

Chez Samsung, le vibe coding devrait permettre aux usagers de personnaliser leur expérience “non seulement sur les applications, mais aussi sur l’interface utilisateur (UX)”. Il s’agit toutefois d’un objectif lointain, le constructeur n’ayant pas encore communiqué de calendrier de déploiement. S’ils se concrétise, un tel système constituerait un tournant majeur dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs smartphones Galaxy et personnalisent One UI.