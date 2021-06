She Hulk : Jameela Jamil sera la super-méchante Titania de la série Disney +

C’est officiel : Disney + a jeté son dévolu sur la belle Jameela Jamil pour camper la super-vilaine Titania dans la série She Hulk.

Le projet She Hulk continue de se concrétiser sérieusement. Connue pour sa performance dans The Good Place, Jamil aura donc l’honneur d’être la nouvelle super-méchante de la série Disney+. La comédienne est également connue pour ses prouesses dans l’univers du doublage. Elle a notamment prêté sa voix à Harley Quinn ou encore à la nouvelle version des Razmoket. Jamil rejoint ainsi un casting prestigieux, notamment porté par Mark Ruffalo et Tim Roth.

She Hulk a trouvé sa méchante ! – Crédit : Marvel Studios

Ce nouveau personnage est décrit comme une femme plutôt sombre, influenceuse et reine des réseaux sociaux. Son nom de code est Lucy. Mais son nom de super-méchante reste Titania.

Une nouvelle méchante de taille

Titania n’est pas un nouveau personnage à proprement parler. Elle est apparue pour la première fois en 1984 dans Secret Wars. Si c’est d’abord une petite fille timide, sa personnalité change radicalement après un passage par Battleworld. Là-bas, elle développe de nouvelles forces et s’allie avec Absorbing Man. C’est sur cette même terre que Titania développe une rivalité envers She Hulk, après un premier combat mémorable.

Mais l’équipe créative devrait quelque peu modifier l’histoire de la demoiselle, afin de mieux coller aux événements du MCU. Pour l’heure le projet est présenté comme un programme comique, composé de dix épisodes de 30 minutes chacun. C’est un format nouveau pour Marvel, tant sur le fond que la forme. Preuve que la firme sait sans cesse se renouveler pour ne pas lasser son audience.

La série se concentrera sur le parcours de Jennifer Walters, brillante avocate, qui doit apprendre à composer avec de nouveaux supers-pouvoirs. Elle devient malgré elle She Hulk et sera appelée à combattre de nombreux ennemis. Voilà tout ce que l’on sait pour le moment de ce projet qui s’annonce palpitant et novateur.

Le casting étant enfin bouclé, le tournage ne devrait plus tarder à démarrer. Si la première saison est un succès, Marvel pourrait bien être tenté de signer pour une seconde saison, malgré un planning de production plus que surchargé.

Source : Screenrant

She-Hulk, héroïne la plus puissante du MCU ?