Silent Hill 2 : prix, histoire, gameplay, nouveautés, tout savoir sur le remake du jeu culte

Avec Silent Hill 2 Remake entre ses mains, Bloober Team a la lourde tâche de faire honneur à une œuvre culte du jeu vidéo, tout en justifiant son retour dans une nouvelle version plus de vingt ans après. Date de sortie, prix, scénario, on vous dit tout sur le jeu d’horreur attendu au tournant.

© Konami

Si vous faites partie des allergiques à la tendance du remake, l’année 2023 n’a pas dû vous rassurer. Les grosses productions que sont Dead Space Remake, Super Mario RPG ou encore Resident Evil 4 Remake ont connu un grand succès. À tel point que le survival-horror de Capcom faisait partie des prétendants au GOTY aux Game Awards 2023.

En 2024, un autre remake pourrait réunir des millions des joueurs et marquer les esprits. Il s’agit de Silent Hill 2 Remake, actuellement en développement chez Bloober Team. Le studio polonais a la chance, mais aussi la responsabilité de retravailler une œuvre culte sans détériorer son aura. On vous dit tout sur Silent Hill 2 Remake, qui excite autant qu’il inquiète.

© Konami

Pour l’heure, Silent Hill 2 Remake ne possède pas de date de sortie officielle. Un an après le premier trailer du jeu dévoilé en octobre 2022, Konami et Bloober Team ne daignent toujours pas dévoiler cette information, ni même une période de sortie.

En avril dernier, la disparition de la mention « TBA » pour « prochainement » laissait penser qu’il ne s’agissait que d’une question de semaines avant que Silent Hill 2 Remake ne voit le jour. Finalement, il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de le voir arriver sur PC et PS5.

Le 26 novembre dernier, Bloober Team publiait un communiqué concernant le développement du jeu. Le studio indiquait alors que « la production se déroule sans heurts et conformément au calendrier », en invitant les joueurs à patienter encore un peu avant que Konami évoque à nouveau le remake. La bande-annonce de janvier 2024 n’en disait pas plus sur la date de sortie.

Quel est le prix de Silent Hill 2 Remake ?

Pour l’heure, nous connaissons uniquement le prix de l’édition Standard de Silent Hill 2 Remake, fixé à 69,99 € sur PS5. Il coûtera donc 10 € de moins qu’un AAA comme Marvel’s Spider-Man 2 ou Baldur’s Gate 3, du moins en version physique. Une bonne chose pour les joueurs, mais aussi pour Sony, qui est déjà dans le viseur de la justice britannique à cause du prix de ses jeux sur le PlayStation Store.

Notez que sur Steam, aucun prix n’apparaît sur la page du titre. Konami n’a pas non plus communiqué le prix des différentes éditions de Silent Hill 2 Remake. Il faut s’attendre à ce qu’une édition Deluxe et une version Collector soient proposées, comme souvent pour les grosses productions.

Quelle est l’histoire de Silent Hill 2 ?

Le scénario de Silent Hill 2 Remake devrait être fidèle à celui du jeu de 2001. L’œuvre de Konami raconte l’histoire de James Sunderland, un veuf qui va chercher à comprendre pourquoi il a reçu une lettre de sa femme Mary, décédée quelques années plus tôt. Pour percer ce mystère, James va revenir à Silent Hill, plus précisément dans « notre lieu à nous », où Mary dit l’attendre dans sa lettre.

© Konami

On imagine que dans son remake, Bloober Team ne compte pas réécrire l’histoire de Silent Hill 2, considérée comme l’une des plus marquantes de l’histoire du jeu vidéo. En revanche, la narration pourrait drastiquement changer, comme la première bande-annonce dévoilée en octobre le laisse penser. On peut notamment y voir une scène marquante qui n’apparaît pas dans la version originale de Silent Hill 2.

Cette dernière brillait aussi dans sa façon intelligente et sobre de raconter ses personnages et leurs blessures, spécifiquement celles de James Sunderland. Il faudra que Bloober Team parvienne à une telle maîtrise pour faire de Silent Hill 2 Remake un titre mémorable.

Est-ce que Silent Hill 2 aura un DLC ?

© Konami

Rappelons que Silent Hill 2 compte un contenu additionnel nommé « Née de l’imaginaire » publié par Konami dans l’édition Xbox de décembre 2001. La version director’s cut comprenait aussi ce morceau d’histoire consacrée à Maria, un personnage central de Silent Hill 2.

On ne sait pas encore si le contenu « Née de l’imaginaire » sera inclus dans Silent Hill 2 Remake, que ce soit dans un mode spécifique ou sous forme de DLC. Il ne pourrait aussi ne pas l’être du tout, ce qui serait quand même dommage sachant qu’il permet de découvrir Maria sous une toute nouvelle perspective.

Un gameplay plus actuel pour le remake

© Konami

Silent Hill 2 offrait un savant mélange entre exploration, énigmes et phases d’action. Contrairement à Silent Hill 3 et surtout Silent Hill 4, les combats étaient clairement secondaires dans cet opus. La plupart des affrontements pouvaient être évités, il suffisait d’éliminer les ennemis dans les couloirs et les pièces qui nécessitaient un passage fréquent. Le jeu comptait quelques combats de boss (rappelons-nous du légendaire Pyramid Head), mais loin de ceux qu’on retrouve habituellement dans les survival-horror.

Bloober Team dépoussière tout cela pour proposer une caméra bien plus proche du personnage. Ce changement impacte clairement toute l’expérience, des combats à l’exploration. Le trailer de Silent Hill 2 Remake dévoilée lors du State of Play de janvier 2024 le montre.

Alors que les affrontements n’étaient clairement pas centraux à l’œuvre originale, Konami et Bloober Team les mettront visiblement davantage en avant dans le remake. Le simple fait que le trailer se nomme « bande-annonce de combat » devrait suffire à inquiéter les fans de la première heure…

On peut voir que des QTE sont aussi intégrées à Silent Hill 2 Remake lors des confrontations avec les monstres. Le trailer donne l’impression qu’il y aura bien plus de combats, mais impossible d’en être sûr pour le moment. Heureusement, la vidéo montre aussi quelques énigmes à résoudre. Il faudra attendre pour découvrir les véritables évolutions de structure et de gameplay manette en main entre l’œuvre originale et Silent Hill 2 Remake.

L’Unreal Engine 5 pour sublimer le survival-horror

Silent Hill 2 Remake tournera bien sous Unreal Engine 5, comme Fort Solis, Remnant 2 ou Redfall. La bande-annonce du jeu nous laisse apprécier les performances du moteur d’Epic Games. Nous n’avons pas encore vu de quoi l’Unreal Engine 5 était capable dans une séquence de gameplay, mais on imagine que le rendu sera à la hauteur.

Rappelons que sur PC, il faudra tout de même une bonne configuration pour en profiter. Voici les configurations minimales et recommandées selon Steam :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 x64

Windows 10 x64 Processeur : Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X Mémoire vive : 12 GB de mémoire

12 GB de mémoire Graphiques : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1080 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

50 GB d’espace disque disponible Carte son : Windows Compatible Audio Device

Windows Compatible Audio Device Notes supplémentaires : jouez en performances basses ou moyennes pour un jeu stable en 1080p à 30 FPS

Configuration recommandée :