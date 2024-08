Silent Hill 2 : la durée de vie du remake dévoilée, les fans vont être perturbés

© Konami

Les sorties de remakes de titres cultes s’enchaînent depuis quelques années. Après Final Fantasy 7 Rebirth en février, Silent Hill 2 Remake va offrir aux joueurs les plus anciens leur dose de nostalgie le 8 octobre prochain.

Il ne va pas peut-être pas autant réinventer la roue que Rebirth, mais attendez-vous tout de même à une expérience bien différente, ne serait-ce que pour la nouvelle caméra, située juste derrière James Sunderland. La durée de vie de Silent Hill 2 annoncée par Bloober Team laisse aussi penser à une structure bouleversée.

La durée de vie de Silent Hill 2 Remake devrait surprendre les fans inconditionnels

Mateusz Lenart, directeur créatif et designer principal chez Bloober Team, révèle la durée de vie du remake de Silent Hill 2 sur son compte X. « La première partie prend en moyenne entre 16 et 18 heures », écrit-il.

Une durée de vie colossale sachant que l’aventure principale du jeu de base ne demandait qu’environ huit heures pour être bouclée. Mateusz Lenart ajoute même qu’il faudra 20 heures pour le terminer à 100 % et voir toutes les fins, dont les nouvelles conclusions ajoutées par Bloober Team.

First playthrough is around 16-18 hours avarage 🙂 — Mateusz Lenart (@Mateusz_Lenart_) August 19, 2024

Il termine son post par des émojis évoquant les différents épilogues de la version originale qui parleront seulement aux fans. Évidemment, il ne dit rien des nouvelles conclusions. Comment expliquer que la durée de vie de Silent Hill 2 Remake soit plus de deux fois plus importante que celle du jeu de base ?

Un article sur le PlayStation Blog indique que l’œuvre de Bloober Team mise davantage sur l’exploration de Silent Hill. James peut entrer dans plus de bâtiments pour trouver des munitions et des objets de soin (parfois bien gardés par des monstres), comme Ellie dans The Last of Us Part II.

Le survival-horror compte aussi de nouvelles énigmes dont le niveau de difficulté peut toujours être paramétré séparément. La structure de deux zones du début de l’aventure, Wood Side Apartment et Blue Creek Apartment, a également été retravaillée. On imagine que d’autres surprises à même de rallonger la durée de vie de cette œuvre culte du jeu vidéo attendent les joueurs. Rendez-vous le 8 octobre sur PC et PS5 pour découvrir Silent Hill 2 Remake, dont le dernier trailer a fait sensation.