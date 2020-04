Snowpiercer : nouvelle bande-annonce et date de sortie sur Netflix

Crédit : TNT

Saviez-vous que deux Français sont à l’origine de l’histoire post-apocalyptique ? En effet, bien avant d’être adapté en film puis maintenant en série, le Transperceneige est initialement une bande dessinée imaginée par Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Celle-ci a été publiée en album par Casterman en 1984. L’histoire est tellement passionnante et originale qu’elle en a inspiré un film. En 2013, le film Snowpiercer, le Transperceneige du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho a reçu d’excellentes critiques. Trois ans après, en 2016, on apprenait que la chaîne de télévision américaine TNT avait commandé un pilote pour une série sur la même histoire. Et bien, ça a pris du temps, mais c’est chose faite. Snowpiercer débarque sur Netflix le 17 mai 2020.

La date de sortie a été avancée de deux semaines

En ce moment, les dates de sortie des films, des séries et des jeux vidéo sont fréquemment retardées, voire annulées. En effet, la sortie du nouveau film Marvel, Black Widow, qui était prévue pour le 29 avril a été retardée et le film pourrait même sortir en digital sur Disney+. Même la sortie du fameux jeu vidéo The Last Of Us 2 a été reportée indéfiniment. Et encore, ces deux cas sont juste des exemples parmi tant d’autres. Malgré cela, il y a eu du changement dans la position de l’aiguillage du Transperceneige. Au lieu d’arriver sur vos écrans le 31 mai comme c’était initialement prévu, Snowpiercer arrive en gare dans vos salons le 17 mai.

Le directeur général, Brett Weitz, de la chaîne de TNT qui produit la série s’est exprimé sur la raison derrière ce changement de date : « Snowpiercer est l’une des séries originales les plus attendues de 2020 et dans ce climat, les téléspectateurs ont soif de contenu palpitant et engageant qui leur parle à un niveau plus profond ». Il a ajouté que « nous avançons la sortie de Snowpiercer afin que les fans puissent profiter de la série futuriste encore plus tôt ». Le raisonnement est logique, les gens sont pour la plupart confinés à domicile donc ils consomment encore plus de contenus digitaux. De plus, 6 épisodes vont sortir avant le 30 juin (1 épisode par semaine) donc la série se qualifie pour les Emmys. D’une pierre deux coups pour TNT.

Découvrez la nouvelle bande-annonce

Pour accompagner l’annonce de la nouvelle date de sortie, TNT a également mis en ligne une nouvelle bande-annonce. Bien que courte, celle-ci nous emmène dans le Transperceneige et son ambiance sombre et dramatique. Elle ne révèle pas grand-chose du scénario, mais on se doute bien qu’une révolution sociale est sur le point d’éclater.

Découvrez Snowpiercer le 17 mai sur Netflix en France avec Daveed Diggs dans le rôle du protagoniste et Jennifer Connelly dans celui de l’antagoniste.

